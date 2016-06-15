2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Նուբարաշենի» կալանավորին խոշտանգում են, արձանագրել է դիտորդական խումբը

«Նուբարաշեն» ՔՀԿ-ում պահվող ծանր հիվանդ կալանավոր Հրաչյա Գևորգյանի պայմանները որևէ կերպ չեն բարելավվել։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդների խումբը։

«Հունիսի 15-ի դրությամբ առկա են նույն խնդիրները, որոնք արձանագրվել են նախորդ այցելությունների ընթացքում (վերջին այցը՝ մայիսի 12-ին-խմբ․)։ Գևորգյանի պահման պայմանները որևէ բարելավման չեն ենթարկվել: Դիտորդական խումբը կրկին անգամ դատապարտում է ազատազրկված անձի նկատմամբ նման մոտեցումը և բնորոշում է այն որպես խոշտանգում և հիշեցնում, որ պետության պոզիտիվ պարտականությունն է՝ ցանկացած միջոցով ապահովել ազատությունից զրկված անձի առողջական վիճակին համապատասխան պահման պայմաններ», - ասված է հայտարարության մեջ։

Իր հերթին, «Հելսինկյան ասոցիացիա» իրավապաշտպան կազմակերպության դիտորդ Արման Վեզիրյանը, Epress.am-ի հետ զրույցում, հաստատել է, որ Գևորգյանը գտնվում է ծանր վիճակում և չի ստանում խոստացված համապատասխան բուժօգնությունը։ Վեզիրյանի հաղորդել է նաև, որ երեկ՝ Գևորգյանի կալանքի գործով հերթական դատական նիստին, վերջինս չի կարողացել ինքնուրույն ներկայանալ դատական դահլիճ։ Նրան այնտեղ են տարել հատուկ անվասայլակով։

Նշենք, որ Գևորգյանը ապրիլի 25-ից հացադուլ էր հայտարարել՝ պնդելով, որ բանտի ադմինիստրացիան զրկում է իրեն պատշաճ բուժօգնությունից։ Գևորգյանը տառապում է քրոնիկական հեպատիտ C-ով, քրոնիկական բրոնխիտով սրացման շրջանում, Պարկինսոնի հիվանդությամբ, արտերիալ հիպերտենզիայով, ալերգիկ դերմատիտով։ Սնվելիս և անձնական կարիքները հոգալիս նա օգտվում է այլ կալանավորների օգնությունից։

Տեսանյութեր
Համայնքները խոշորացնելով՝ մարդկանց զրկում են ինքնակառավարումից․ պատգամավոր
Նախորդ

Համայնքները խոշորացնելով՝ մարդկանց զրկում են ինքնակառավարումից․ պատգամավոր

Հայաստանում հազարավոր տնտեսվարողներ դադարեցրել են գործունեությունը․ «ՀԺ»
Հաջորդ

Հայաստանում հազարավոր տնտեսվարողներ դադարեցրել են գործունեությունը․ «ՀԺ»