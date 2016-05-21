2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ՄԻԵԴ-ը ՀՀ կառավարությունից հացադուլավոր կալանավորի մասին տեղեկություն է պահանջել

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (ՄԻԵԴ) «Նուբարաշեն» ՔԿՀ֊ի կալանավոր Հրաչյա Գևորգյանի առողջական վիճակի մասին տեղեկություններ տրամադրելու համար մինչև մայիսի 29-ը ժամանակ է տվել ՀՀ Կառավարությանը։ Այս մասին Epress.am-ի հետ զրույցում ասել է ապրիլի 25-ից հացադուլի մեջ գտվող առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող Հրաչյա Գևորգյանի փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանը։

Փաստաբանը նշել է, որ իրենք միջնորդություն էին ներկայացրել ՄԻԵԴ՝ Հրաչյա Գևորգյանին անհրաժեշտ բժշկական օգնություն և խնամք տրամադրելու ուղղությամբ անհապաղ միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ, քանի որ ՔԿՀ ղեկավարությունը կալանավորին համապատասխան բժշկական հաստատություն տեղափոխելու և անհրաժեշտ խնամք կազմակերպելու ուղղությամբ ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում։ Արդեն 26 օր հացադուլի մեջ գտնվող ծանր հիվանդ կալանավորի վիճակը գնալով վատթարանում է։

«Եվրոպական դատարանը ՀՀ կառավարությունից պահանջել է տեղեկություն տրամադրել այն մասին, թե ինչ ընթացք է ստացել ՔԿՀ ղեկավարության ապրիլի 11-ի այն գրությունը, որով թույլատրվել էր կալանավորին տեղափոխել համապատասխան բուժական հաստատություն և համապատասխան օգնություն ցույց տալ: ՄԻԵԴ-ը նաև պահանջել է ներկայացնել Հրաչյա Գևորգյանի բժշկական փաստաթղթերը», - ասել է փաստաբանը։

Տիգրան Սաֆարյանի խոսքով, սակայն, այսօրվա դրությամբ իրավիճակը չի փոխվել․ Գևորգյանը «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ում է և շարունակում է հացադուլ անել․ «Այս պահին իր հետ մի խցակից կա, ով օգնում է տեղաշարժվելու հարցում, որովհետև եթե ինքը մենակ լինի, ընդհանրապես կդատապարտվի, նա տարրական կարիքները միայնակ չի կարող հոգալ»։

Փաստաբանը նշել է, որ այժմ իրենք գանգատ են պատրաստում ՄԻԵԴ-ին ներկայացնելու համար։

Նշենք, որ Գևորգյանը ապրիլի 25-ից հացադուլ է հայտարարել՝ պնդելով, որ բանտի ադմինիստրացիան զրկում է իրեն պատշաճ բուժօգնությունից։ Գևորգյանը տառապում է քրոնիկական հեպատիտ C-ով, քրոնիկական բրոնխիտով սրացման շրջանում, Պարկինսոնի հիվանդությամբ, արտերիալ հիպերտենզիայով, ալերգիկ դերմատիտով։ Սնվելիս և անձնական կարիքները հոգալիս նա օգտվում է այլ կալանավորների օգնությունից։

Տեսանյութեր
Սփյուռքահայ երիտասարդին հանել են պարի խմբից նույնասեռական լինելու հիմքով
Նախորդ

Սփյուռքահայ երիտասարդին հանել են պարի խմբից նույնասեռական լինելու հիմքով

Գառնեցիները ստիպեցին վարչապետին չեղարկել կառավարության ծրագիրը (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)
Հաջորդ

Գառնեցիները ստիպեցին վարչապետին չեղարկել կառավարության ծրագիրը (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)