2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Ռուսաստանցի լրագրողը Երևանի քաղաքապետին հիշեցրել է Գագիկ Բեգլարյանի մասին

Ի՞նչ հարաբերություններ ունեք նախագահի արարողակարգի ղեկավարի հետ, այս հարցով  «Эхо Москвы» ռադիոկայանի եթերում Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանին է դիմել ռադիոկայանի թղթակից Տատյանա Ֆելենգաուերը:

Կարապետյան- Իսկ դա ի՞նչ կապ ունի (ծիծաղում է):

Լրագրող- Դե, Երևանի քաղաքապետի համար դա հաճախ կարող է ճակատագրական լինել:

Կարապետյան - Ճիշտն ասած, երբեք չեմ մտածել այդ ուղղությամբ: Դե շատ նորմալ աշխատանքային հարաբերություններ են: Իսկ այն, որ նախագահի արարողակարգի ղեկավարի հետ հարաբերություններն ինչ-որ կերպ ազդում են Երևանի քաղաքապետի վրա, վստահ չեմ:

Լրագրող - Դե, եթե հիշենք ձեզ նախորդող քաղաքապետին, ապա կարող ենք եզրակացնել, որ ազդում են (բոլորը ծիծաղում են):

Կարապետյան - Անկեղծ ասած, ես անգամ չհասկացա` որն է ձեր հարցի ենթատեքստը:

Հիշեցնենք, որ 2010 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Երևանում կայացած Պլասիդո Դոմինգոյի համերգի ընթացքում միջադեպ էր տեղի ունեցել, որից հետո Երևանի  քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը ստիպված էր եղել հրաժարական տալ: Համերգից առաջ նախագահի արարողակարգի աշխատակից Արամ Կանդայանը քաղաքապետի տիկնոջը խնդրել էր փոխել զբաղեցրած աթոռը, քանի որ արարողակարգի համաձայն, այնտեղ կարող է նստել միայն կաթողիկոսն ու ԱԺ խոսնակը: Քաղաքապետի կինը բողոքել էր ամուսնուն և վերջինս ծեծի էր ենթարկել Կանդայանին:

Հայաստան
Փամուկին ստիպեցին վճարել Հայոց ցեղասպանության մասին խոսելու համար
Նախորդ

Փամուկին ստիպեցին վճարել Հայոց ցեղասպանության մասին խոսելու համար

Կարապետյանը վստահ է, որ բիզնեսը «սեփական ավտոբուսով» կգա Երևան
Հաջորդ

Կարապետյանը վստահ է, որ բիզնեսը «սեփական ավտոբուսով» կգա Երևան