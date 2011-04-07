2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ՄԻ եվրոպական դատարանը Փաշինյանի դիմումները կքննի արտահերթ

«Հայկական ժամանակ» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր, քաղբանտարկյալ Նիկոլ Փաշինյան` Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացված երեք դիմումներին դատարանի կողմից նախապատվություն է տրվել, և դրանք քննվելու են առաջնահերթության կարգով: Այս որոշումը երեկ կայացրել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (ՄԻԵԴ)` Հայաստանից ստացված դիմումները քննող երրորդ պալատի նախագահ Խոսեպ Կասադեվալը:

«Հայկական ժամանակի» հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը նշել է, որ Մարդու Իրավունքների կոնվենցիայի համաձայն` ՄԻԵԴ-ը դիմումները քննում է ըստ դրանց ստացման հերթականության, սակայն պալատի նախագահներին իրավունք է տրված բացառիկ դեպքերում առանձին դիմումներ քննել առաջնահերթության կարգով: Ըստ փաստաբանի, այս իրավունքից պալատների նախագահներն օգտվում են բացառիկ դեպքերում, և դա նշանակում է, որ ՄԻԵԴ-ը որոշել է տվյալ գործի քննությունն արագացնել:

Նիկոլ Փաշինյանի երեք դիմումները վերաբերում են, մասնավորապես, անձնական ազատության իրավունքի, խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքի, արդար դատաքննության իրավունքի խախտման դեպքերին:

Հայաստան
«Բարսելոնան» պահերի օգտագործման դաս տվեց «Շախտյորին»
Նախորդ

«Բարսելոնան» պահերի օգտագործման դաս տվեց «Շախտյորին»

Կճոյանը համոզված է, որ զենքը նվիրում են նրանց, ում գնահատում են
Հաջորդ

Կճոյանը համոզված է, որ զենքը նվիրում են նրանց, ում գնահատում են