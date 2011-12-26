2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Իշխանությունները ստիպեցին». Գործունյանը վաճառում է «Փարիզյան սուրճը», լքում է Հայաստանը

«Փարիզյան սուրճի» սեփականատեր Վալերի-Աշխեն Գործունյանը վստահ է, որ հայաստանյան իշխանությունը խանգարելու է իրեն նաև «Փարիզյան սուրճի» վաճառքի հարցում: Այս մասին նա այսօր հայտարարել է Epress.am-ի հետ զրույցում:

Նշենք, որ Գործունյանը ցանկանում է վաճառել «Փարիզյան սուրճը», քանի որ վերջնականապես որոշել է լքել Հայաստանը:

«Տասնվեց տարի ողջ ունեցվածքս ներդրել եմ Հայաստանում և համարվում եմ  առաջին ներդրողներից, սակայն մինչ օրս մեր իշխանությունը միայն խոչընդոտներ է ստեղծել թե իմ, թե իմ ղեկավարած ընկերությունների համար: Ցավում եմ, որ, հեռանալով Հայաստանից, թողնում եմ լավագույն ընկերների, ում ձեռք եմ բերել այս տարիների ընթացքում: Այս պետությունը չի մտածում, որ Հայաստանը պետք ունի սփյուռքահայության և երկիրը շտկելու համար օդի ու ջրի պես անհրաժեշտ է դրսի աջակցությունը: Իմ օրինակը դաս կլինի շատերի համար, ովքեր կզգուշանան Հայաստանում ներդրումներ անել: Պետական մարմինները ընտրվում են այս երկրի հոգսը թեթևացնելու, ժողովրդին ու տնտեսությանը ծառայելու, միջոցներ ստեղծելու համար... բայց եթե նրանք ի վիճակի չեն ժողովրդին օգնել, ուրեմն պետք չէ, որ իրենք մնան», - ասել է նա:

Գործունյանի խոսքով՝  իշխանությունների արշավն իր դեմ երկար տարիների պատմություն ունի:

«Չորս տարի առաջ  ամուսնուս հետ ծագած անձնական խնդիրները դարձան իմ նկատմամբ ոտնձգությունների պատճառը: Ի սկզբանե ամուսինս  բիզնեսին տիրանալու մեծ նկատառումներով տարատեսակ դավադրություններ էր ստեղծում ինձ համար: Ի վերջո, սերտ հարաբերություններ ունենալով ներկա իշխանավորների  հետ և չկարողանալով խլել ունեցվածքս, պետական մակարդակով սկսվեցին իմ նկատմամբ հետապնդումները: Արդարադատությունն օգնեց, որ  ամուսնալուծությունից հետո ամուսինս տիրանա իմ երկու բնակարաններին, սակայն «Փարիզյան սուրճին» տիրանալ չհաջողվեց: 2010 թվականի օգոստոսի 10-ին  հարկայինը ստուգումներ անցկացրեց իմ ընկերությունում ու խախտումներ արձանագրեց հաշվապահական հաշվարկներում: Ինձ ներկայացրեցին 48 միլիոնի դրամի ակտ, որը պարտավոր էի վճարել շատ կարճ ժամանակահատվածում: Երբևէ չլսած ու չտեսնված բաների ականատես ու ականջալուր եղա Հայաստանում ու հասկացա, որ հարկայինի հետ խնդիրներ ունեցողը խնդիրներ ունի ոչ միայն արդարադատության, այլ մի շարք գերատեսչությունների հետ: Պարզվեց, որ օրական ավելացող տոկոսների արդյունքում գումարը դարձավ 80 միլիոն դրամ», - ասել է Գործունյանը:

Սփյուռքահայ գործարարը պատմել է, որ ինքը դիմել է նախագահի Վերահսկողության բաժնի պետ Հովհաննես Հովսեփյանին, ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին ու տարբեր  պատկան մարմիններին՝  պարտքը մարելու համար իրեն  ժամանակ տրամադրելու ակնկալիքով:

«Ինձ զարմացրեց մեր դատավորների ու իշխանական մարմինների վերաբերմունքը: Դատավորները կաշառված են, չկա արդարադատություն: Ինձ պարտադրեցին սեղմ ժամկետում մարել պարտքս: Սփյուռքահայությունը նույնպես արձագանքեց և ընկերներիցս ոմանք դիմեցին վարչապետին՝ ժամանակ տրամադրելու համար, սակայն վարչապետը մերժեց: Վահե Պետրոսյանը, ում ընկերությունը զբաղվում էր իմ ընկերության հաշվապահությամբ և ում գործունեության արդյունքում գոյացել էր այդ պարտքը, լավ ծանոթ լինելով հայաստանյան օրենքներին, ոչինչ չուներ իր անունով, հետևաբար նրա ու նրա ղեկավարած հաշվապահական ընկերությունը չէր կարող մարել  այդ պարտքը:

Չունենալով այդ գումարը, ես ստիպված վաճառեցի ինձ պատկանող սուրճի բովարանն ու մարեցի պարտքս», - ասել է նա:

«Փարիզյան սուրճի» սեփականատերը հավաստիացնում է, որ մինչ այսօր  շարունակաբար իր դեմ տարբեր միջոցներ են կիրառվում:

«Ես չգիտեի, որ «Փարիզյան սուրճի» տակ մոլիբդենի հանք կա , այլապես ինչու են հայաստանյան իշխանավորները հետաքրքրված այս ընկերությունով: Այսօր արդեն դրված է վերջակետը, ու «Փարիզյան սուրճը» հանված է վաճառքի: Ես հեռանում եմ Հայաստանից՝ հիասթափված ու խորը ցավով: Ամեն ինչ արեցի` փրկելու իմ հիմնած ու փայփայած ընկերությունը, սակայն ապարդյուն: Միակ նպատակս այն է, որ ինձանից հետո «Փարիզյան սուրճն» ունենա առաքինի տեր, ոչ թե ինչ-որ անթրաշ, հաստավիզ ու տգեղ մեկը գա ու տիրանա այս ամենին: Ուզում եմ, որ իմ աշխատողները մնան ու լինեն ապահով ձեռքերում: Կմեկնեմ Փարիզ ու կզբաղվեմ իմ սիրելի բիզնեսով, որը կհիմնեմ հայաստանյան հիշողությունները ջնջելուց հետո», - ասել է Գործունյանը:

Նրա խոսքով՝ վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում մարդկանց կողմից բարձրացած ալիքն աննկարագրելի անակնկալի է բերել իրեն: Նշենք, որ սոցիալական ցանցերում ի պաշտպանություն «Փարիզյան սուրճ» սրճարանի և նրա սեփականատիրոջ խմբեր են ստեղծվել:

Գործունյանը նշել է, որ ցավով է լքելու Հայաստանը:

«Ես այս ժողովրդի մի մասն եմ, ես թաղել եմ իմ ընկերներին Եռաբլուրում, մասնակցել եմ ղարաբաղյան պատերազմին: Այս ամենն արել եմ իմ կամքով ու այսօր սարսափում եմ, երբ տեսնում եմ, որ օր առաջ հայաստանցիները լքում են Հայաստանը: Ես ահավոր մտահոգված եմ, որ մարդիկ հիասթափված  հեռանում են ու հեռանում են գրագետ ու գործունյա մարդիկ: Զարգացած մարդուն այստեղ ճնշում ու ճզմում են, այստեղ ամեն գեղեցիկ բան վերացվում ու խորտակվում  է հաստավզերի ու անթրաշների կողմից»:

Հայաստան
Գորբաչյովը չի կարող Պուտինին խորհուրդ տալ. կարծիք
Նախորդ

Գորբաչյովը չի կարող Պուտինին խորհուրդ տալ. կարծիք

Թուրք հակերները կոտրել են ֆրանսիացի պատգամավորի կայքը
Հաջորդ

Թուրք հակերները կոտրել են ֆրանսիացի պատգամավորի կայքը