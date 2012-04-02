2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ադրբեջանը «Եվրատեսիլի» ժամանակ Իսրայելի օգնության կարիքը չունի

Պաշտոնական Բաքուն հայտարարել է, որ արևմտյան ԶԼՄ-ներում շրջանառվող այն լուրերը, թե «Եվրատեսիլ-2012» միջազգային երգի մրցույթի ժամանակ անվտանգության կազմակերպումը Բաքվում իրականացվելու է իսրայելական MOSSAD հետախուզության կողմից, անհիմն են:

«Ադրբեջանը արտասահմանյան հետախուզության, այդ թվում` Իսրայելի հատուկ ծառայությունների օգնության կարիքը չունի: Եվրատեսիլի անցկացման ժամանակ անվտանգությունն ապահովելու են Ադրբեջանի հատուկ ծառայություններն ու իրավապահ մարմինները»,- երկուշաբթի ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական-քաղաքական հարցերով պատասխանատու Ալի Հասանովը:

Ադրբեջանն ունի բոլոր հնարավորություններհ մրցույթի անվտանգությունը լիարժեք կերպով իրականացնելու համար:

«Ադրբեջանն ունի ուժեղ, բոլոր հնարավորություններին տիրապետող հատուկ ծառայություններ: MOSSAD-ը Ադրբեջանում ոչ մի գաղտնի կամ հատուկ խմբեր չունի: Բոլոր կապերը, տարբեր երկրների հետ փոխադարձ հարաբերությունները, որոնց հետ համագործակցում է Ադրբեջանը, թափանցիկ են, և դրանք ուղղված չեն և չեն ուղղվելու որևէ պետության դեմ, առավել ևս` Իրանի», - ասել է Հասանովը:

Հայաստան
Քաղցկեղով տառապող աղջիկների համար ճաղատ բարբիներ կստեղծեն
Նախորդ

Քաղցկեղով տառապող աղջիկների համար ճաղատ բարբիներ կստեղծեն

Կարտոֆիլ Ֆրին կարող են բելգիական ազգային ուտելիք ճանաչել
Հաջորդ

Կարտոֆիլ Ֆրին կարող են բելգիական ազգային ուտելիք ճանաչել