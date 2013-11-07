Ռուսամետ Աշոտ Մանուչարյանը` հակառուս Շանթ Հարությունյանի մասին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)
Ռազմադաշտային հրամանատարների խորհուրդը կոչ է անում ՀՀ քաղաքացիներին թողնել համակարգիչները, տաքուկ տները, աշխատասենյակները և գնալ Ազատության հրապարակ՝ օրեր առաջ սկսած հեղափոխությունը փառահեղ ավարտին հասցնելու համար: Այս մասին այսօր Ազատության հրապարակում ազատամարտիկների կողմից հրավիրված հանրահավաքի ընթացքում հայտարարել է ազատամարտիկ, լրագրող Սուրեն Սարգսյանը՝ նկատի ունենալով Շանթ Հարությունյանի ազդարարած հեղափոխությունը:
Ազատամարտիկների այսօր նախաձեռնած հանրահավաքի մասնակից, «Ղարաբաղ» կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչարյանն իր ելույթում ասել է, թե Հայաստանում ամենաթողությունն օրեցօր դառնում է հիմնական որակ:
«Երիտասարդությունը տեսնում է, որ այսպես չի կարելի ապրել, որ սա ճշմարիտ Հայատանի հետ ոչ մի կապ չունի,իսկ նրանք անփորձ են՝ երիտասարդներից պետք է գնա մեծերի փորձը և բեսպրեդելը պետք է ճխլվի», - ասել է Մանուչարյանը:
Նա ընդգծել է, թե օրեր առաջ Շանթ Հարությունյանը ժողովրդի անունից հանդես է եկել շատ կարևոր հայտարարությամբ՝ նա վերջ է ասել և հավելել, թե այլևս այս երկրում ապրել հնարավոր չէ:
«Ոչ մի րոպե, ոչ մի վայրկյան չունենք, այսուհետ այստեղ գալու ենք աշխատանքի, հավաքվում ու ոտքի ենք կանգնեցնում ամբողջ Հայաստանը: Ոչ մեկը չպետք է պարապ մնա, մեր ժողովուրդը դառնում է միասնական, որ տեր կանգնի երկրին: Հասկանանք մի բան՝ երբեք այսքան անհեթեթ վիճակում չենք եղել, երբ ժողովուրդը որպես երկրի տեր չկա՝ երկրի տերը դառնում է շունը, շնությունը գլուխ է բարձրացնում: Հավաքվում ենք չհեռանալու նպատակով, ուժ ենք տալիս միմյանց ու ցույց տալիս՝ ով է երկրի տերը», - ասել է Մանուչարյանը:
Վերջինս նշել է, որ ինքը Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների կողմնակից է, իսկ Շանթ Հարությունյանը Ռուսաստանին դեմ է, բայց ռուաաստանցիները «թող չխաբնվեն», քանի որ ինքն ու Շանթը միասին են, և Հայաստանում պայքարը «բեսպրեդելի» (ամենաթողության) դեմ է: