2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Սերժի պապան ա եկել» պաստառի համար բերման ենթարկված ակտիվիստներին բաց են թողել

«Սերժի պապան ա եկել» պաստառի համար բերման ենթարկված ակտիվիստներ Զառա Հովհաննիսյանին, Բաբկեն Տեր-Գրիգորյանին, Օլյա Ազատյանին և Արթուր Պետրոսյանին քիչ առաջ բաց են թողել Ոստիկանության Կենտրոնի բաժնից։ Այս մասին Epress.am-ին հայտնել է Արթուր Պետրոսյանը։ Նա ասել է, որ իրենց գործով Ոստիկանությունում արձանագրություն է կազմվել՝ Վարչական օրենսգրքի 182 հոդվածի հատկանիշներով (Ոստիկանության ծառայողի կամ զինծառայողի օրինական կարգադրությանը կամ պահանջին չարամտորեն չենթարկվելը):

Հիշեցնենք, որ ակտիվիստներին բերման էին ենթարկել Վարդանանց փողոցից, երբ նրանք պաստառ էին փակցնում, որի վրա գրված էր՝ «Սերժի պապան ա եկել»։

Հայաստան
ՀՀ ոստիկանապետին խնդրում են ապահովել Պուտինի դեմ հավաքի մասնակիցների անվտանգությունը
Նախորդ

ՀՀ ոստիկանապետին խնդրում են ապահովել Պուտինի դեմ հավաքի մասնակիցների անվտանգությունը

Կիևում ցուցարարները արգելափակում են վարչական շենքերը
Հաջորդ

Կիևում ցուցարարները արգելափակում են վարչական շենքերը