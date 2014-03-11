2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Դատավորի եկամուտը 14 միլիոն է, բայց մեկ տարում 20 միլիոն է կուտակել․ թերթ

Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Կարինե Պետրոսյանի՝ ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով 2012 թվականին ներկայացրած հայտարարագրում նշել է, որ 20 միլիոն դրամ ունի, մինչդեռ տարեսկզբին նրա հաշվին ոչ մի դրամ չի եղել, գրում է «Ժողովուրդ» օրաթերթը։

Պետրոսյանը 2009 թվականից է զբաղեցնում դատավաորի պաշտոնը։

«Թե որտեղից մեկ տարվա ընթացքում 20 մլն դրամը, դատավորը չի մանրամասնել, չնայած նա տարեկան 14 մլն 154 դրամ եկամուտ ունի, որով և պետք է ապրի, և խնայողություններ անի։

Նշենք նաև, որ դատավորը հայտարարագրել է 7.8 մլն դրամ արժողության «Ռենո» մակնիշի ավտոմեքենա», - նշում է թերթը։

Մանրամասները՝ թերթի այսօրվա համարում

Լուսնակարը՝ court.am

Հայաստան
Մի քանի հնարավոր պատճառ՝ ինչու է կուտակայինի համար քիչ գումար փոխանցվել․ թերթ
Նախորդ

Մի քանի հնարավոր պատճառ՝ ինչու է կուտակայինի համար քիչ գումար փոխանցվել․ թերթ

Օրենքի խախտում․ ոստիկանության ընթերականերն իր իսկ պրակտիկանտներն են (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)
Հաջորդ

Օրենքի խախտում․ ոստիկանության ընթերականերն իր իսկ պրակտիկանտներն են (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)