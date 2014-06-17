2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ինչո՞ւ գազի գինը կարող է բարձրանալ, իսկ էլէներգիայինը՝ ոչ․ ԱԺ-ում քննարկում են սակագնի թանկացման հարցը

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը բարձրացնում է էլեկտրաէներգիայի գինը ոլորտում աշխատող տնտեսվարողների խնդրանքով, որոնք հսկայական ֆինանսական խնդիրներ ունեն։ Հանձնաժողովին նման խնդրանքով դիմել են բոլոր խոշոր տնտեսվարողները, բացառությամբ Որոտանի ՀԷԿ-երի կասկադի, որը նախորդ տարի վաճառվել է ամերիկյան «Քոնթուր գլոբալ» ընկերությանը։ Այս մասին այսօր ԱԺ-ում էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հարցի շուրջ լսումների ժամանակ ասել է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը (լուսանկարում):

Հիշեցնենք, որ Հանձնաժողովի որոշմամբ էլեկտրաէներգիայի գինը սպառողի համար կբարձրանա 3,5-ից 4 դրամով։ Ներկայումս 1 կվ/ժ էլեկտրաէներգիայի գինը 38 դրամ է։

Խոսելով պատգամավորների հետ՝ Նազարյանն ասել էլ՝ ինչու «Հայռուսգազարդ»-ը կարող է դիմել Հանձնաժողովին գազի սակագինը բարձրացնելու խնդրանքով, իսկ էլեկտրաէներգիայի ոլորտում աշխատողները չեն կարող։

Հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ Էլեկտրաէներգիայի սպառման ոլորտում անցյալ տարվա ընթացքում գոյացել է 17.9 միլիարդ դրամ ֆինանսական ճեղքվածք:

Նա բացատրել է, որ ֆինանսական ճեղքվածքը հիմնականում պայմանավորված է ատոմակայանի աշխատանքի խափանմամբ։

«Ատոմակայանի մեկ բլոկը 88 օր ուշ մտավ աշխատանքի մեջ, քան նախատեսված էր, և արդյունքում արդադրվեց 300 միլիոն կիլովատ պակաս էլեկտրաէներգիա», - ասել է Ռոբերտ Նազարյանը: Նա ընդգծել է, որ այդ պատճառով լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր է արել «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» (ՀԷՑ) ընկերությունը։

Նազարյանի խոսքով՝ անցյալ տարի պարտք է կուտակել նաև Երևանի ջերմաէլեկտրակայանը՝ 7 միլիարդ դրամ: Ըստ նրա՝ Երևան ՋԷԿ-ի գործունեության կարգավորման համար անհրաժեշտ է վերանորոգման աշխատանքներ կատարել, դրանց համար էլ գումար է պետք:

Քննարկման մասնակից պատգամավորները հարցրեր են ուղղել զեկուցողին՝ փորձելով հասկանալ, թե ում անգործության պատճառով է սակագնի բարձրացման անհրաժեշտություն ստեղծվել, և արդյոք անրաժեշտ է դա, թե՝ ոչ:

ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, մասնավորապես, ասել է. «Ես կցանկանայի, որ այստեղ լինեին Էլցանցերի աշխատակիցները: Հիշեցրեք՝ ինչքա՞ն գումարով են վաճառվել Էլեկտրական ցանցերը, ինչ ներդրումներ էին խոստացել անել: Երկորդ հարցը՝ ինչու են բոլոր էլեկրաարտադրողները ցույց տալիս զրո տոկոս շահութաբերություն: Մի՞թե նրանք մազոխիստաբար առանց շահույթի են աշխատում»:

Նազարյանը պատասխանել է, թե ՀԷՑ-ը վաճառվել է 40 միլիոն դոլարի համարժեք դրամով՝ 2002 թվականին, և մինչև 2007 թվական որևէ ներդրում չի եղել: Դրանից հետո, երբ սեփականատերն է դարձել ռուսաստանյան «Ինտեր ՌԱՕ ԵԷՍ» ընկերությունը, 80 միլիարդ դրամի ներդրումներ են արվել:

Նազարյանն ասել է, որ միայն ատոմակայանը և Երևան ՋԷԿ-ը չունեն որևէ շահութաբերություն:

Նշենք, որ այսօր «Ժողովուրդ» օրաթերթը գրել էր, որ ֆինանսական ճեղքվածքն առաջացել է այն պատճառով, որ ատոմակայանի չաշխատելու օրերին ՀԷՑ-ը էլեկտրաէներգիան գնել էր ռուսաստանյան գազով աշխատող Հրազդան ՋԷԿ-ից ավելի թանկ գնով, քան կարող էր գնել Երևան ՋԷԿ-ից, որն աշխատում է իրանական գազով։

Տեսանյութեր
Հայկ Կյուրեղյանի հարազատներին թույլ չեն տալիս տեսակցել նրան
Նախորդ

Հայկ Կյուրեղյանի հարազատներին թույլ չեն տալիս տեսակցել նրան

Աֆրիկյանների տան ապամոնտաժման ժամանակ ակտիվիստի են բերման ենթարկել
Հաջորդ

Աֆրիկյանների տան ապամոնտաժման ժամանակ ակտիվիստի են բերման ենթարկել