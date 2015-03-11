2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

12-ամյա այգեշատցի աղջկան կախված են գտել․ դեպքի առթիվ քրեական գործ է հարուցվել

Արմավիրի մարզի Այգեշատ գյուղի 12-ամյա բնակչի մահվան դեպքի առթիվ ՀՀ Քննչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի հատկանիշներով՝ ինքնասպանության հասցնելը: Այս մասին Epress.am-ին հայտնել է Քննչական կոմիտեի հասարակության հետ կապերի բաժնի ներկայացուցիչ Սոնա Տռուզյանը: Աղջկան գտել են այսօր ցերեկն իր տանը՝ կախված վիճակում: Քննչական մարմիններն առայժմ այլ մանրամասներ չեն հրապարակում:

Armlur.am-ի փոխանցմամբ՝ աղջիկն ազգության եզդի էր: Գյուղի դպրոցի տնօրեն Արմենակ Սարդարյանը կայքին հայտնել է, որ վերջին մի քանի օրն անչափահաս աղջիկը հիվանդ էր հարբուխով, դպրոց չէր հաճախում:

«Գյուղում հիվանդություններ են տարածված, նա էլ էր հիվանդացել: Ճիշտ է` առաջադիմությամբ չէր փայլում, սակայն իր ուժերի ներածին չափով սովորում էր: Երբեք որևէ մեկի հետ չէր կռվի, բոլորի կողմից սիրված, հարգված երեխա էր: Տարօրինակ բաներ չենք նկատել վերջին շրջանում նրա մոտ»,- ասել է դպրոցի տնօրենը: 

Տեսանյութեր
Բաքվի տարածքային զիջումներն էլ չեն կարգավորի Ղարաբաղյան հակամարտությունը․ Գուլուզադե
Նախորդ

Բաքվի տարածքային զիջումներն էլ չեն կարգավորի Ղարաբաղյան հակամարտությունը․ Գուլուզադե

Բաքու թող գնան նրանք, ովքեր նման որոշում են կայացրել․ մարզիչ․ «ՀԺ»
Հաջորդ

Բաքու թող գնան նրանք, ովքեր նման որոշում են կայացրել․ մարզիչ․ «ՀԺ»