Կեցցե՛ ժողովուրդների եղբայրությունը․ Թուրքիայում պահանջեցին ճանաչել Ցեղասպանությունը (ՖՈՏՈ)
«Ուս ուսի ֆաշիզմի դեմ», «Մարդասպաններ, դուք պատասխան եք տալու», «Կեցցե՛ ժողովուրդների եղբայրությունը» կոչերը վանկարկելով՝ ապրիլի 24֊ին մոտ 3000 մարդ քայլերթ է անցկացրել Ստամբուլի կենտրոնական Իսթիկլալ պողոտայով և ակցիա անկացրել Ֆրանսիայի հյուպատոսարանի առջև։
Ակցիայի մասնակից Ստամբուլի բնակիչների խոսքով՝ հայերը Ֆրանսիան ամենամոտ և հարազատ պետությունն են համարում, ու ավանդույթ է հենց այստեղ հավաքվել՝ ավելի ապահով զգալու համար։
«Այս վերաբերմունքը դարերի պատմություն ունի։ Ֆրանսիացիների և առհասարակ եվրոպացիների կողմից հիմնադրած վարժարանները նախ և առաջ քրիստոնյա սաներ էին ընդունում՝ դարձնելով նրանց ավելի կրթված»,֊ նշել է տեղացի հայերից մեկը։
Ակցիայի մասնակիցներն ունեին 1915 թվականի ցեղասպանությանը զոհ գնացած մտավորականների, ինչպես նաև ժամանակակից Թուրքիայում ազգայնականության զոհ դարձած Հրանտ Դինքի և 2011-ին Թուրքիայում սպանված Սևակ Բալիքչիի նկարները, Ցեղասպանությունը ճանաչելու կոչերով պաստառներ։ Մասնակիցների շատերի ձեռքին նաև «Մենք հո՛ս ենք» գրությամբ պաստառներ կային։
Epress․am-ի թղթակցի հետ զրույցում Ստամբուլի բնակիչ, հայազգի Մուրադ Կոստանյանն ասել է, որ այս տարվա երթը նախորդ տարիներից առանձնանում է նրանով միայն, որ դրան մասնակցում են մեծ թվով ոչ ստամբուլցիներ։
«Հավանաբար, 100֊ամյակի պատճառով այս երթին անծանոթ դեմքերն ավելի շատ են։ Սփյուռքից շատ մարդ է եկել, հիմնականում՝ Ֆրանսիայից։ Շատ լրագրողներ են եկել։ Միակ տարբերությունը դա է»,֊ ասել է Կոստանյանը։
Ակցիայի մասնակիցները Ֆրանսիայի հյուպատոսարանի մոտ ելույթներ են հնչեցրել, որոնք դատապարտում էին Հայոց ցեղասպանությունը, հիշել են մտավորականներին, ովքեր զոհ են դարձել 1915֊ին և իշխանություններին կոչ են արել ճանաչել Ցեղասպանությունը 100-ամյա տարելիցին։
«Մենք չենք տեսնում ելույթ ունեցողներին, լսում ենք նրանց ձայնը միայն։ Դա այդպես է արվում միշտ։ Թուրքիայում վտանգավոր է։ Ովքեր խոսեն Ցեղասպանության նվիրված ակցիայի ժամանակ, հնարավոր` է պրոբլեմներ ունենան հետագայում։ Այնպես որ նրանց ձայնն ենք լսում միայն։ Ես կարծում եմ, որ դա ոչ միայն անվտանգության համար է լավ, այլև այն բանի համար, որ անձերը այստեղ կարևոր չեն։ Մենք բոլորս հավաքվել ենք նույն ասելիքով։ Կամ վանկարկում ենք բոլորս միասին, կամ անանուն ձայնն է ասում այն, ինչ մենք բոլորս կիսում ենք», ֊ նշել է ակցիայի մասնակից մի սոցիոլոգ, ով չի ներկայացել։
Ինչպես և նախորդ տարիներին, Հայոց ցեղասպանության ճանաչման պահանջով միջոցառումներին զուգահեռ Ստամբուլում անցկացվել են նաև ազգայնականների հակընդդեմ ակցիաներ։ Նրանք ներկայացել են ազգայնական իրենց խմբերի դրոշներով, ինչպես նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի դրոշով։
Ոստիկանները երկու կողմից շրջափակել են ակցիայի մասնակիցներին՝ բախումներ թույլ չտալու համար։