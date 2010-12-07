Армянские гангстеры перестреляли друг друга. Есть погибший и раненые
Утром 5 декабря спор между членами армянской преступной группировки Лос-Анджелеса перерос в перестрелку, в результате которой один из них скончался, другой был тяжело ранен.
По свидетельству очевидцев, на стоянке одного из пунктов фаст-фуда четверо
человек стали кричать друг на друга, после чего была зафиксирована перестрелка. Полиция обнаружила на месте двух человек с огнестрельными ранениями.
Раненые были доставлены в больницу Сурб Хач, где скончался 30-летний мужчина. Второму была оказана помощь. Об этом сообщает swrnn.com.