34 200 секунд шить, 1 800 секунд — «пить, какать, нитки». Что происходит на фабрике в Иджеване

Epress.am удалось попасть на территорию предприятия, где мигранты не только работают, но и живут: мы поговорили с бастующими рабочими и директором фабрики.