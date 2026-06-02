Генерал обещает прогрессивное налогообложение и центральное отопление
Он намерен покончить с «диким либеральным капитализмом» и водить избирателей на участки, как солдат в армию.
Пока «Против всех», а вообще — за оружие
Чтобы при упоминании армян мир представлял не только Ким Кардашьян, но и снайперов.
Бессилие, иммобилизация и либеральный коммунизм
Если главной фигурой дисциплины был рабочий-заключенный, фигурой контроля является должник-зависимый.
Артур Осипян — политический заключенный
Карабахского оппозиционера арестовали на два месяца за то, что он задавал вопросы премьер-министру. Он объявил голодовку в следственном изоляторе.
Рабочих иджеванской фабрики выслали в Индию
Руководство фабрики «Гранд Текстиль» избавляется от протестующих сотрудников, отправляя их обратно. Вскоре их заменяют новыми мигрантами. Расследования прекращаются из-за физического отсутствия пострадавших.
34 200 секунд шить, 1 800 секунд — «пить, какать, нитки». Что происходит на фабрике в Иджеване
Epress.am удалось попасть на территорию предприятия, где мигранты не только работают, но и живут: мы поговорили с бастующими рабочими и директором фабрики.
Рабочие швейной фабрики в Иджеване снова бастуют: директор угрожает депортацией
«Норму увеличили до 120 комплектов униформы в день, а теперь требуют шить 200 — это физически невозможно».
Акт эксплуатации: Первомай в Ереване
Рабочий класс Армении разгромлен в политическом, экономическом и культурном смысле. Это — праздничное послание Никола Пашиняна.
Деньги и история
Интеллигенции — нравственность, политикам — безнравственность, а всем остальным — повседневность.
Заблокированные на руднике рабочие не знали об отсутствии генератора
Опасные условия. Мы работаем под землей, над нами проезжает электровоз. Не дай бог каски не окажется...
Ереванский Завод чистого железа терроризирует рабочих
Они обратятся за помощью к металлургам Германии.
Российский миллиардер для армянских выборов
Иначе Самвел Карапетян останется вне формальной политики и в лучшем случае станет армянским Бидзиной Иванишвили.