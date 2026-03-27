Айшат Баймурадову похоронили спустя 5 месяцев после убийства

27 марта 2026

Утром 27 марта в Ереване хоронили 23-летнюю Айшат Баймурадову, убитую пять месяцев назад по заказу из Чечни. Похороны организовала государственная НКО «Спецобслуживание населения»: Айшат выделили место на Нубарашенском кладбище, на участке для невостребованных захоронений. Родственники отказались забрать ее тело.

В убийстве подозревают двух граждан России — Карину Иминову и Саида-Хамзата Байсарова. По данным правозащитников, убийцы связаны с режимом главы Чечни Рамзана Кадырова. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила: смерть наступила в результате удушения. Правозащитникам сообщили, что предполагаемые убийцы покинули Армению сразу после совершения преступления и уехали в Россию. Оба объявлены в розыск, но в базе Интерпола их имен нет.

Кадыровы и кадыровцы

Айшат Баймурадова уехала из Чечни при поддержке СК SOS, правозащитной организации, оказывающей помощь женщинам и ЛГБТК+ людям и членам их семей, оказавшимся в смертельной опасности на Северном Кавказе.

Девушка сбежала от домашнего насилия. У нее не было загранпаспорта, и правозащитники вывезли ее в Армению, куда можно приехать в том числе и со внутренним паспортом РФ.

Собеседники Epress.am, лично знакомые с ней, рассказывали, что девушку в юном возрасте насильно выдали замуж, она подвергалась побоям и сексуализированному насилию со стороны мужа и не могла положиться даже на свою семью.

После побега родственники Айшат — муж и отец — отреклись от нее. Следственный комитет Армении обращался к ее семье как минимум дважды։ просьбы забрать ее тело остались безответными. Никаких действий не было предпринято и государственными органами РФ.

Мотивы преступления неясны. Хотя в СМИ писали об «убийстве чести», учитывая ее активность в соцсетях — Айшат резко критиковала режим Кадырова и тот беспредел, который кадыровцы чинят не только в самой Чечне, но и за ее пределами — за убийством могут стоять и представители властей Чеченской Республики.

Режим Кадырова поощряет «убийства чести» со стороны родственников, а чеченские силовики уже много лет занимаются охотой за политическими оппонентами и негетеросексуальными людьми, в том числе и за границей.

К тому же, среди родственников Айшат есть и чеченские силовики, дальние родственники Кадырова. По данным «Новой газеты», отца Айшат называла «военным пенсионером», ее дядя — сотрудник УМВД по Чечне, а муж — инструктор по стрельбе, друг командира 78-го гудермесского полка армейского спецназа «Север Ахмат», деверь служит в личной охране Рамзана Кадырова.

Девушка рассказывала знакомым, что девичья фамилия ее бабушки, Мялхазни Байбурадовой, — Кадирова: она является двоюродной сестрой Ахмата Кадырова, первого президента Чечни и отца Рамзана Кадырова.

Баймурадова надеялась перебраться из Армении в Европу и получить там защиту, но оформить документы не получилось из-за, по мнению европейских чиновников, «недостаточно веской истории».

Подруга из инстаграма

Друзья, с которыми она снимала квартиру в Ереване, сообщили в полицию о ее пропаже 17 октября 2025 года. По их словам, 15 октября у нее была назначена встреча с «подругой из инстаграма», после этой встречи она не вернулась домой и не выходила на связь. Позже выяснилось, что среди подписчиков упомянутой «подруги» есть люди из окружения Кадырова.

«Подругу» зовут Карина Иминова. Знакомым она рассказывала, что родом из Дагестана, но правозащитникам из СК SOS удалось выяснить, что родилась она в Кыргызстане и с Дагестаном никак связана не была. При этом, судя по штрафам за нарушения при вождении, Иманова неоднократно посещала Чечню. По информации правозащитницы Лидии Михальченко, которая поддерживала связь с Айшат, 31-летняя Иминова, живущая в Москве, пользовалась псевдонимом Джамиля.

Женщина общалась и с другими чеченцами, покинувшими республику, втиралась в доверие, звала на офлайн встречи. Как правило, правозащитные организации рекомендуют своим подопечным избегать контактов с незнакомыми людьми.

Карина Иманова перестала выходить на связь сразу после исчезновения Айшат. Позднее она удалила аккаунт в мессенджере WhatsApp. На ее страницу в Instagram подписана Рубати Мицаева — бывшая соратница вице-премьера в изгнании Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева — в 2021 году она пересмотрела свои взгляды и вернулась из Германии в Чечню, обратившись лично к Кадырову.

Второго подозреваемого — Саида-Хамзата Байсарова — правоохранительные органы Армении идентифицировали по записям камер наблюдения, установленных в подъезде здания, где было совершено убийство.

На протяжение пяти месяцев Айшат не удавалось похоронить из-за бюрократических проблем. По закону ее друзья и парень не могут распоряжаться телом. Несмотря на их возражения, Айшат была похоронена на кладбище для невостребованных.