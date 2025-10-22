Почему убийство чеченки в Ереване можно считать политическим

22 октября 2025

Поздним вечером 20 октября у посольства России в Армении собрались около двух десятков человек, чтобы почтить память убитой в Ереване чеченки Айшат Баймурадовой. Среди участников акции были как лично знакомые с Айшат, так и те, кто узнал о трагедии из социальных сетей. Они требовали справедливого расследования и привлечения к ответственности всех причастных — исполнителей, их пособников и возможных заказчиков.

Айшат уехали из Чечни при поддержке правозащитной организации, оказывающей помощь женщинам и ЛГБТ-людям с Северного Кавказа. Друзья, с которыми она снимала квартиру в Ереване, сообщили в полицию о ее пропаже17 октября. По их словам, вечером 15-ого октября она не вернулась с прогулки и никак не выходила на связь. В тот день у нее была встреча с подругой из Инстаграма. Позже выяснилось, что среди подписчиков этой подруги есть люди из окружения Кадырова.

Кризисный центр СК SOS — правозащитная организация, помогающая ЛГБТК+ людям и членам их семей, оказавшимся в смертельной опасности на Северном Кавказе — опубликовала информацию об упомянутой подруге.

«Мы не знаем, причастна ли девушка к смерти Айшат, но она является важной свидетельницей произошедшего. Девушку зовут Карина Иминова — знакомым она рассказывала, что родом из Дагестана, но оказалось, что Карина родилась в Кыргызстане и с Дагестаном не связана. При этом, судя по штрафам за нарушения при вождении, Карина посещала Чечню.

Иминова также общалась с другими уехавшими из Чечни и звала их на встречи. По неподтвержденным данным, Карина уже покинула территорию Армении. Карина перестала выходить на связь сразу после исчезновения Айшат. Позднее она удалила аккаунт в мессенджере WhatsApp. На страницу Иминовой в Instagram подписана Рубати Мицаева — бывшая соратница премьера Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева, которая в 2021 году вернулась из Европы в Чечню и присягнула Кадырову», — сказано в сообщении, опубликованном правозащитниками.

По информации правозащитницы Лидии Михальченко, которая поддерживала связь с Айшат, 31-летняя Карина Иминова, живущая в Москве, пользовалась псевдонимом Джамиля.

Убийство чести или политический заказ

Айшат Баймурадова несколько месяцев назад сбежала от домашнего насилия. У нее не было загранпаспорта, и правозащитники вывезли ее в Армению, куда можно приехать в том числе и со внутренним паспортом РФ.

Собеседники Epress.am, лично знакомые с ней, рассказывали, что девушку в юном возрасте насильно выдали замуж, она подвергалась побоям со стороны мужа и не могла положиться даже на свою семью.

И хотя никакой официальной информации пока нет, собравшиеся у посольства России люди в основном полагали, что к убийству причастна семья Айшат.

Учитывая ее активность в соцсетях — женщина публично критиковала режим Кадырова и тот беспредел, который кадыровцы чинят не только в самой Чечне, но и за ее пределами — за убийством могут стоять и представители властей Чечни. Режим Кадырова поощряет «убийства чести» со стороны родственников, а чеченские силовики уже много лет занимаются охотой за политическими оппонентами и негетеросексуальными людьми, в том числе и заграницей.

Родственники Кадырова

Как стало известно уже после ее смерти, среди родственников Айшат есть чеченские силовики, дальние родственники Кадырова.

«Новая газета» пишет, что отца Айшат называла «военным пенсионером», ее дядя — сотрудник УМВД по Чечне, муж — инструктор по стрельбе, друг командира 78-го гудермесского полка армейского спецназа «Север Ахмат», а деверь служит в личной охране Рамзана Кадырова.

По данным кризисной группы, девушка также рассказывала, что девичья фамилия ее бабушки, Мялхазни Байбурадовой, — Кадирова: она является двоюродной сестрой Ахмата Кадырова, первого президента Чечни и отца Рамзана Кадырова.

