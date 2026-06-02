Հայրենիք, քնքուշ հրեշ, նոթեր և զուգահեռ պատմություններ Կաննից
Միկի Մաո՞ւս, թե՞ Ստալին
Համար 8, եթե շատ եք կարոտել Նախիջևանը
Ղարաբաղը հետ բերելու ձև կա, մի բան էլ ավել
Արման Բաբաջանյանը չի ուզում լինել պիոներ
Գալիք ընտրություններում նա պայքարում է ոչ թե իշխանության համար, այլ ընդդեմ Վլադիմիր Պուտինի։
Գեներալ ռեֆորմիստը խոստանում է պրոգրեսիվ հարկում և կենտրոնական ջեռուցում
Նա մարդկանց տանելու է ընտրությունների այնպես, ինչպես զինվորներին են տանում բանակ՝ խրախուսելով կամ պատժելով։
Հայաստանի եվրոպանալը Ռուսաստանին մասամբ զրկեց ծաղիկներից և կոնյակից
Ռուսաստանը արգելել է հայկական որոշ ապրանքների ներկրումը։ Սահմանափակումները դիտարկվում են որպես Հայաստանում ընտրություններին միջամտելու փորձ։
Սոցիալական հարցերով չծանրաբեռնված մենթալ պատերազմների սպա
«Ժողովրդավարական համախմբում» կուսակցությունը հունիսի 7-ի ընտրություններում ձգտում է հասնել ընդդիմափոխության։
Մեզ ցույց տվեցին պետական պարտքը
Ընտրություններից տաս օր առաջ ռազմական շքերթ կազմակերպած վարչապետի թեկնածուն հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով։
Հայաստանը հաղթեց Սանիթեքին
Մասնավորին փոխանցված ոլորտը վերադարձնելով համայնքային կառավարման դաշտ՝ Հայաստանը չի խախտել Լիբանանի հետ կնքված համաձայնագիրը։
Դեմ եմ բոլորին, բացի զենքից
Որպեսզի, ինչպես երազում է Իշխան Գևորգյանը, աշխարհում հայ ասելուց պատկերացնեն ոչ միայն Քիմ Քարդաշյան, այլ նաև սնայպեր։
Կապիտալիստական ռեալիզմ
Դիսցիպլինար հասարակության հերոսն աշխատող-բանտարկյալն էր։ Վերահսկողության հասարակությունում նրան փոխարինում է կախվածություն-ունեցող-պարտապանը։
Արթուր Օսիպյանը քաղաքական բանտարկյալ է
«Կլանի դեմ պայքարել ենք մենք, դուք էտ կլանը սնել եք միլիարդներով։ Եկել եք Ղարաբաղ, համագործակցել եք կոռուպցիայի հետ՝ Արայիկին բերելով իշխանության»։
Իջևանի դերձակներին վտարել են Հնդկաստան
Ֆաբրիկայի տնօրինությունը հրապարակավ բողոքող աշխատողներին ուղղակի հետ է վերադարձնում Հնդկաստան՝ փոխարինելով նրանց միգրանտների նոր խմբաքանակով։ Քրեական գործերը նման դեպքերում կարճվում են։