Не выполнив предвыборного обещания, партия президента уверена в своей победе

7 декабря 2010

Ответственность за ухудшение тяжелой политической и социально-экономической ситуации в Армении несет правительство страны, но не оппозиция. Об этом на встрече с журналистами заявил депутат НС Армении Вардан Хачатрян.

По его словам, программы правительства, которые власти обещали осуществить до выборов, до сих пор не реализованы.

Другой участник пресс-конференции депутат от правящей Республиканской партии Гагик Меликян не согласился с Хачатряном, отметив, что наблюдает «даже предпосылки преодоления экономического кризиса».

На это Хачатрян возразил, что во время кризиса власти заявляли о том, что он минует Армению. «Тот факт, что день за днем растет инфляция и увеличивается количество мигрирующих из страны, не может считаться предпосылками победы над кризисом».

Вардан Хачатрян также затронул предстоящие парламентские выборы 2012 года и отметил, что не исключает формирования и переформирования новых союзов в лагере оппозиции.

Комментируя это, Меликян заявил, что на парламентских выборах правящая Республиканская партия поставила цель победить и добьется ее.

Что касается возможностей оппозиционного Армянского национального конгресса, то Меликян заявил, что «АНК, кажется, терпит фиаско».

Данное заявление он обосновал тем, что «ожидания Конгресса относительно провала внешней политики властей не оправдались».

Меликян выразил мнение, что власти не только не потерпели крах во внешней политике, но и добились некоторого успеха.

По словам депутата-республиканца, на данный момент Конгресс находится в поисках нового направления своей политики.