«Грапарак». Директор армянской компании увольняет сотни сотрудников ради родственников

11 января 2011

Новый год в компании «Раздан-ТЭЦ» начался с кадровой резни, сообщает газета.

Исполнительный директор предприятия Арсен Григорян решил уволить, по его словам, 200, а, по словам персонала, 400 сотрудников.

Арсен Григорян с 2006 года является руководителем областной администрации Гегаркуникского марза, а также членом фракции «Дашнакцутюн».

Сотрудников предприятия привел в ярость тот факт, что после получения должности директора ТЭЦ Григорян увеличил количество своих замов с 3 до 9, которые в основном являются его родственниками, и зарплата каждого составляет 3 млн драмов в месяц.

Естесственно, выплачивать шестерым по 3 млн драмов - дорогое удовольствие, и в целях экономии необходимо провести сокращения.