Пока «Против всех», а вообще — за оружие

28 мая 2026

Партия «Против всех» создана для участия в парламентских выборах 2026 года и намерена распуститься после их окончания. Название — это главное, что ее члены хотят сообщить о себе избирателям. Предвыборная кампания нацелена на «молчаливое большинство», которому надоели и бывшие, и нынешние власти. Тех, кто против всех, не мало. Согласно спикерам «Против всех», примерно 40 процентов избирателей.

Название партии ориентировано также и на любителей троллинга, которым противна политика и которые скучают по временам, когда на бюллетене можно было рисовать или писать Чак Норрис (ручки теперь запрещены). Члены партии и сами любят троллинг. На жеребьевку в ЦИК они пришли в костюмах Человека-паука, Капитана Америка и Халка. «Единственная цель нашей акции — показать абсурд происходящего вокруг», — так кандидаты прокомментировали свой предвыборный маскарад.

«Против всех» хочет нравиться всем, а следовательно избегает актуальных политических тем, разговоров о мире и войне, налоговой политике, государственном насилии.

В списке партии соседствуют социал-демократы и националисты, правозащитники, расисты, дезориентированные активисты.

Эта эклектичность их не смущает. Партия воспринимает себя как временное объединение, преследующее технические цели: изменение избирательного законодательства и организация еще одних внеочередных выборов.

В выборах участвует 18 политических сил, но явных фаворитов четыре-пять. Они обвиняют «маленькие» партии в «распылении голосов» или в содействии их прямыми соперниками. Лидеры «Против всех» просят не верить этому и не искать за ними чужих ушей. «Мы безголовое чудовище», — говорят парни из «Против всех».

У партии возможно и нет лидера, но есть идеология. «Против всех» основали программисты-снайперы — Ишхан Геворгян, Спартак Кюрегян, Арам Кочарян. Ранее они создали другую организацию — НПО «Азатазен» (азат — свободный, зен — оружие), оснащенную собственными стрельбищами. «Азатазен» — патриотическая инициатива, по совместительству стартап.

Туда, как и в партию «Против всех», принимают каждого: охотников и путешественников, посетителей спортзалов, любителей оружия, поклонников военных игр, ценителей милитантного анархизма и т.д. Услуги платные. У организации есть собственный магазин оружия. Сеть стрелковых полигонов была создана в 2021 году и продолжает расширяться. Сейчас активно модернизируют инфраструктуру, чтобы сделать из нее, как говорит лидер партии «Против всех» Спартак Кюрегян, «Диснейленд для взрослых».

Увлечение оружием — не безобидный спорт, любовь к оружию обычно сопровождается милитаризмом. «Азатазен» этого не отрицает: организация стремится превратить Армению в «нацию-армию» и вооружить все население страны, «если понадобится — принудительно». При этом они не спешат регистрировать армянскую освободительную партию, понимая, что быть «против всех» куда популярнее.

Лидеры партии занимаются военизированным спортом в свободное от работы время. По профессии они в основном программисты и популяризаторы IT. Хотят развить, в частности, военную промышленность, чтобы, как мечтает Ишхан Геворгян, при упоминании армян мир представлял не только Ким Кардашьян, но и снайперов.

У партии «Против всех» три предвыборных обещания: изменить избирательное законодательство, которое, по их мнению, препятствует представительной демократии — устранить механизм стабильного большинства, понизить проходной ценз, вернуть строку «против всех» в избирательный бюллетень.

Сейчас победитель получает «возможность единолично править страной». По мнению представителей партии, это «костюм», сшитый Конституцией 2015 года под тогдашнего президента Сержа Саргсяна, который пришелся по размеру Николу Пашиняну. Принцип стабильного большинства подразумевает, что партия или блок, набравшие больше 50 процентов голосов, получают дополнительные мандаты для обеспечения 52 процентов. Эта норма до сих пор не применялась и не влияла на исход выборов: партия Пашиняна и в 2018-м, и в 2021-м обеспечила большинство без необходимости в дополнительных мандатах.

«Против всех» намерены снизить проходной минимум до 1 процента (сейчас это 4 процента для партий и 8-10 для блоков), благодаря чему в парламент пройдут самые разнообразные силы, которые будут вынуждены договариваться.

А третьим пунктом партия обещает вернуть в избирательный бюллетень строку «против всех», что, по их мнению, позволит всем нам сформировать реальное представление об общественных настроениях в стране (никак при этом не влияя на состав парламента или формирование правительства). Графа «против всех» также поможет людям с чистой совестью: они не будут вынуждены предавать себя, выбирая между тем, что есть.

Партия утверждает, что все ее представители покинут парламент через 100 дней после избрания. А до того они постараются изменить избирательный кодекс и организовать новые, уже внеочередные выборы.