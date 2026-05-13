34 200 секунд шить, 1 800 секунд — «пить, какать, нитки». Что происходит на фабрике в Иджеване

13 мая 2026

Забастовка на швейной фабрике в Иджеване продолжается. Epress.am удалось попасть на территорию предприятия, где мигранты не только работают, но и живут: мы поговорили с бастующими рабочими и директором фабрики. Подробности — в видео. Доступны субтитры.

На фабрике «Гранд Текстиль» работают около 170 мигрантов из Индии. Производственные «нормативы», введённые новым директором из России, они сравнивают с трудовыми пытками. С прошлой недели портные не выходят на работу. Они требуют зарплату за май и обратные билеты в Индию.

После прошлогодней забастовки российская компания уволила армянских менеджеров, которые угрожали рабочим пистолетом, требуя «шить быстрее». Физическое насилие прекратилось, эксплуатация осталась.

Бригады по 18–19 человек работают по 11 часов в день. Раньше они должны были шить по 120 комплектов униформы за смену. Новый начальник требует 200 комплектов. «Это физически невыносимо. Мы люди, а не роботы», — говорят рабочие.

В беседе с Epress.am директор предприятия отрицает, что требует невозможного. По его словам, трудовой конфликт возник не из-за сверхэксплуатации, а из-за самих рабочих, которые «слишком часто ходят в туалет» и «слушают музыку по блютузу». «Частые похождения в туалет» он считает нарушением дисциплины и провокацией. Технологи производства отслеживают эффективность сотрудников с точностью до секунд. Телефоны запрещены по контракту.

Стены фабрики увешаны памятками на русском и хинди. В одной из них говорится:

Рабочий день начинается в 8:00 утра и заканчивается в 19:00 — 11 часов, то есть 39 600 секунд. Обед — максимум 3 600 секунд. 1 800 секунд — пить/какать/нитки. Оставшиеся 34 200 секунд — шить.



Другая памятка предупреждает о штрафах: 50 долларов — за несданный контролерам телефон, 5 долларов, если не почистил швейную машину.

Фабрика расположена в здании бывшего универмага. Здесь же, в нескольких железных бараках, живут 170 мигрантов из Индии. В каждой комнате спят от 9 до 12 человек: двухъярусные кровати стоят почти вплотную. «Душевая» — забетонированное помещение с тремя кабинками, где нет даже душа. Люди моются, согнувшись под кранами.



Вся территория заражена клопами и тараканами: уборщиков нет, дезинфекция не проводится. Директор считает, что проблема в самих рабочих — «нечистоплотные». Якобы им предоставили кухню, а они носят еду «к себе в номера». Но в «номерах» негде даже сесть, а сама «кухня» — тесный барак, частично перегороженный листами ДСП, где одновременно не может поместиться и малая часть сотрудников. Поэтому люди едят по очереди.

«А что, я им должен пятизвездочный отель предоставить или что, я не могу понять?» — говорит работодатель. «Условия соответствуют нормам».

12 мая руководитель фабрики и представители рабочих приехали в Ереван, в посольство Индии. Директор отказался выполнять требования забастовщиков — выдать компенсации и купить авиабилеты в Индию. Подписанное компанией обязательство, на которое ссылаются работники, он считает выдумкой. Швеи отказываются возвращаться к работе: «120 комплектов в день мы ещё как-то успевали, но 200 — это невозможно».

Обновление։

15 мая — Рабочих иджеванской фабрики высылают в Индию