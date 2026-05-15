Рабочих иджеванской фабрики выслали в Индию

15 мая 2026

15 мая



Рабочие, бастовавшие на швейной фабрике в Иджеване, с сегодняшнего дня покидают Армению. Директор предприятия купил им билеты в Индию, не выдав зарплату за последний месяц.

Сотрудникам, выступившим против сверхэксплуатации, пришлось согласиться и на эти условия. Они жили в бараках на территории фабрики — потеря работы означала и потерю «жилья». Директор угрожал в одностороннем порядке расторгнуть контракты и выселить всех, кто продолжит протестовать, требовать компенсаций или просто зарплату за май. Накануне десятки силовиков ворвались на территорию предприятия и, применив силу, задержали нескольких граждан Индии.

Сегодня Армению уже покинули 10 человек, остальные 160 уедут в ближайшие дни.

Это не первый случай, когда руководство российской фабрики «Гранд Текстиль» избавляется от публично протестующих сотрудников, отправляя их обратно. Вскоре их заменяют новыми мигрантами, которых набирают при содействии посольства Индии в Ереване.

Так было и после забастовки 2025 года, и после инцидента в 2020-ом, когда группа рабоников иджеванской фабрики сбежала с предприятия и обратилась в полицию. После прошлогодней забастовки было возбуждено дело по факту угрозы оружием. В 2020 году на основании заявления работников возбудили следствие по признакам трудового траффикинга. В обоих случаях расследование прекратили из-за физического отсутствия пострадавших.

13 мая



Полиция Иджевана провела рейд против бастующих мигрантов фабрики «Гранд текстиль». Рабочие отправили редакции Epress.am видео и сообщили о задержании девяти человек. Полиция, по их словам, не предъявляла никаких требований или правовых оснований, при задержании применили физическую силу.

Участники забастовки уверены, что силовиков вызвал директор фабрики, чтобы запугать их и заставить принять условия руководства.

В МВД сообщили Epress.am, что полиция вошла на территорию «после сообщения о нарушении общественного порядка» и задержала одного человека, «отказавшегося подчиниться законным требованиям».

12 мая



Забастовка на швейной фабрике в Иджеване продолжается. Epress.am удалось попасть на территорию предприятия, где мигранты не только работают, но и живут: мы поговорили с бастующими рабочими и директором фабрики. Подробности — в видео. Доступны субтитры.

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Рабочие швейной фабрики в Иджеване снова бастуют: директор угрожает депортацией