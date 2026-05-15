2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Իջևանի դերձակներին վտարել են Հնդկաստան

Մայիսի 15


Իջևանի «Գրանդ տեքստիլ» կարի ֆաբրիկայի գործադուլ հայտարարած դերձակներն այսօրվանից հեռանում են Հայաստանից։ Արտադրամասի տնօրենը վերադարձի տոմսեր է առել նրանց համար՝ չվճարելով վերջին մեկ ամսվա աշխատավարձը։

Գերշահագործման դեմ բողոքով բանվորներին ստիպել են ընդունել այս պայմանները։ Դերձակները ոչ միայն աշխատում էին, այլև ապրում կարի արտադրամասում։ Տնօրենը սպառնացել է միակողմանի խզել աշխատանքային պայմանագիրը և վտարել տարածից բոլոր նրանց, ովքեր կընդվզեն։ Եթե նրանք շարունակեին աշխատավարձ պահանջել, կարող էին ուղղակի հայտնվել փողոցում։ 10 հոգի այսօր արդեն մեկնել է Հայաստանից, մնացած 160-ը կհեռանան առաջիկա օրերին։

Սա առաջին անգամը չէ, երբ Իջևանի ֆաբրիկայի տնօրինությունը հրապարակավ բողոքող աշխատողներին ուղղակի հետ է վերադարձնում Հնդկաստան՝ փոխարինելով նրանց միգրանտների նոր խմբաքանակով, որոնց հավաքագրում են Երևանում Հնդկաստանի դեսպանատան օժանդակությամբ։

Քրեական գործերը նման դեպքերում կարճվում են ենթադրյալ տուժողների բացակայության հիմքով․ այդպես էր 2025-ի գործադուլից հետո, երբ քրգործ հարուցեցին աշխատողներին ատրճանակով սպառնալու համար, և 2020-ին, երբ մի խումբ հնդկաստանցի դերձակներ փախել էին ֆաբրիկայից և հաղորդում ներկայացրել աշխատանքային թրաֆիքինգի հատկանիշներով։

Մայիսի 13


Իջևանի ոստիկանները հարձակվել են հնդկաստանցի աշխատողների վրա։

Մայիսի 13-ին տնօրինության ճնշումների, անտանելի աշխատանքային և կենցաղային պայմանների դեմ բողոքող դերձակները ենթարկվել են ոստիկանական ռեյդի։ Աշխատողները տեսանյութեր են ուղարկել Epress.am-ին և ահազանգել, որ ուժայինները բռնի ուժ կիռարելով բերման են ենթարկել առնվազն 9 հոգու։ Պահանջներ կամ իրավական հիմքեր չեն ներկայացվել։ 

Գործադուլի մասնակիցները ենթադրում են, որ ոստիկաններն արտադրամաս են եկել տնօրենի կանչով, որպեսզի վախեցնեն իրենց և ստիպեն ընդունել ղեկավարության պայմանները։

ՆԳՆ-ից Epress.am-ին հայտնել են, որ ոստիկանները տարածք են մտել «հանրային կարգի խախտման ահազանգից հետո և բերման են ենթարկել մեկ հոգու, որը հրաժարվել է ենթարկվել պահանջներին»։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվել

Մայիսի 12


Epress.am-ին հաջողվել է մտնել Իջևանի «կիսափակ» կարի ֆաբրիկայի տարածք, զրուցել գործադուլ հայտարարած հնդկաստանցի միգրանտների և նրանց շեֆի հետ։ Մանրամասները՝ տեսանյութում։ Հասանելի են հայերեն և անգլերեն ենթագրեր։

Գործադուլի մասին ավելի մանրամասն՝

34․200 վայրկյան կարել, 1․800 վայրկյան՝ «խմել, քաքել,թելեր»․ ինչպես են ապրում և աշխատում հնդիկ դերձակները

Իջևանի կարի ֆաբրիկայում նորից գործադուլ է․ տնօրենը սպառնում է դեպորտով

Հայաստան | Մարզեր | Ոստիկանություն | Համայնքներ | Շուկա
34․200 վայրկյան կարել, 1․800 վայրկյան՝ «խմել, քաքել, թելեր»․ ինչպես են ապրում հնդիկ դերձակները
Նախորդ

34․200 վայրկյան կարել, 1․800 վայրկյան՝ «խմել, քաքել, թելեր»․ ինչպես են ապրում հնդիկ դերձակները

Արթուր Օսիպյանը քաղաքական բանտարկյալ է
Հաջորդ

Արթուր Օսիպյանը քաղաքական բանտարկյալ է