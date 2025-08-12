Бастующие в Иджеване граждане Индии пришли к соглашению

12 августа 2025

Рабочие иджеванской фабрики «Гранд текстиль» - трудовые мигранты из Индии - с завтрашнего дня вернутся к работе. Вечером 11 августа, после переговоров с начальством, было объявлено о завершении забастовки, продолжавшейся чуть меньше недели. По словам протестующих, трудовой конфликт удалось урегулировать благодаря огласке в медиа.

Ранее руководство пыталось силой вернуть рабочих к швейным машинам. Теперь администрация обещает «исправиться»: больше не направлять на сотрудников оружие, не применять физическую силу и, главное, выплатить зарплату за последние три месяца.

В переговорах с руководством участвовал представитель посольства Индии в Армении, которое до этого не реагировало на обращения рабочих. На место также прибыли и местные чиновники: сотрудники офиса омбудсмена и Инспекционного органа по вопросам труда. У ворот дежурили полицейские.

Как рассказали Epress.am участники забастовки, директор фабрики пообещал в течение двух дней погасить задолженность по зарплате и улучшить условия труда.

Фабрика «Гранд Текстиль» расположена в здании бывшего универмага. Здесь рабочие не только трудятся, но и живут, находясь под круглосуточным наблюдением охраны. В помещении установлено более сорока камер. Рабочим запрещено поздно выходить из здания, заводить личные отношения, пить пиво, посещать центральные кафе Иджевана и т. п.

Условия труда тоже жёсткие: минимум 10-часовой рабочий день за швейной машиной, часовой перерыв и два кофе-брейка не дольше 15-ти минут. По словам работников, за отставание от графика руководство прибегает к угрозам и насилию. Бывали случаи, когда на рабочих направляли оружие. «У них пять стволов: если шьёшь медленно, достают оружие и говорят: “Шут-шут кари”», — рассказали бастующие. Эта единственная фраза на армянском, которую здесь знают все, означает «шей быстрее».

По словам рабочих, администрация на переговорах пообещала отказаться от угроз и насилия. Дневную норму на человека обещают снизить с пяти комплектов спецформы до трёх–четырёх: это всё еще большая нагрузка. Директор пообещал также прибавить к зарплате 50 долларов. Руководство фабрики утверждает, что рабочие здесь получают 400 долларов в месяц. По контракту компания должна оплачивать медицинское обслуживание сотрудников, но до сих пор этого не делала. Теперь гарантуют выполнять все обязательства.

Рабочие считают достигнутое соглашение успехом, хотя сомневаются, что администрация сдержит слово. Представитель посольства Индии предложил им в случае новых проблем обращаться напрямую к нему.

Это далеко не первый случай жалоб мигрантов на эксплуатацию и насилие в «Гранд текстиле».

По данным правозащитника Геворга Котанджяна, в 2022 году с фабрики сбежала группа индусов. Они обратились в Полицию, и на основании их заявления было возбуждено уголовное дело по признакам торговли людьми. Бежавшие устроились на фабрику «Глория» в Ванадзоре, а получив зарплату, покинули Армению. Для их коллег, оставшихся в Иджеване, директор фабрики лично купил обратные билеты в Индию. Уголовное дело тогда было закрыто «за отсутствием пострадавших», а полиция проигнорировала свидетельства работников.