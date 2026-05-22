Артур Осипян — политический заключенный

22 мая 2026

Карабахского оппозиционера Артура Осипяна арестовали на два месяца за то, что он задавал вопросы премьер-министру Армении Николу Пашиняну. 21 мая политзаключенный объявил голодовку в следственном изоляторе.

Официально Осипяну вменяются призывы к насилию в адрес премьера (на своей странице в фейсбук он написал, что разнесет Пашиняна в пух и прах), препятствование предвыборной агитации и хулиганство. Под эти обвинения, судя по опубликованным видео, скорее подпадает сам глава правительства.

В последние годы, до окончательного захвата Карабаха Азербайджаном, Артур Осипян был одним из немногих независимых деятелей в НКР: после Бархатной революции в Армении он призывал так же свергнуть криминально-олигархическую власть в Карабахе, впоследствии критиковал новое руководство Армении за поддержку старых карабахских коррупционеров. Уже во время блокады армян Карабаха он призывал к общественной мобилизации в качестве альтернативы теневым переговорам и договоренностям конкурирующих кланов и внешних сил.

Неделю назад, 18 мая, Артур Осипян подошел к Николу Пашиняну, который в окружении телохранителей проводил предвыборную агитацию в ереванском округе Арабкир:

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Осипян: — Вы часто говорите о деньгах, о том, сколько денег шло карабахцам.

Пашинян: — Так и было.

Осипян: — Кому шли эти деньги?

Пашинян: — Всем.

Осипян: — Эти деньги оседали в карманах коррупционеров. Мы там боролись с этим кланом, вы его подпитывали миллиардами. Говорите, что отправляли деньги народу, но вы не народу их отправляли. Вы приезжали в Карабах, сотрудничали с коррупционерами, привели к власти Араика [Арутюняна] ...

Пашинян: — Каким образом к власти привел его я?

Осипян: — Не вы Араика поддерживали?

Пашинян: — Поддерживал. Но выбирать должен был народ Карабаха.

Осипян: — Секунду. А как же предвыборные взятки, которые раздавал Араик…

Пашинян: — А кого мне было поддерживать?

Осипян: — Надо было просто не вмешиваться…

Пашинян: — И как это я вмешивался?

Осипян: — Вы приехали в Карабах в 2018-м году, люди там уже перекрывали улицы, вы приехали и заявили, что «Бако Саакян должен остаться». Именно так вы заглушили тот протест. Уже во время выборов, когда мы боролись с этим коррумпированным кланом, вы выказали однозначную поддержку Араику Арутюняну, закрыли глаза на то, что он раздает деньги…

Пашинян: — Я ни на что не закрывал глаза. Не мне было менять власть в Карабахе.

Осипян: — То есть вы отправляли в Карабах 150 миллиардов и даже не следили, куда уходят деньги?

Пашинян: — Из этих 150 миллиардов пенсионеры получали пенсии, которые были выше, чем в Республике Армения. Люди получали пособия. Ты чего пришел и распространяешь тут азербайджанские нарративы․

Осипян: — Это вы распространяете азербайджанские нарративы.

Пашинян: — Чего его слушать․

Осипян: — Не повышайте голос. Перед вами тут не Серж [Саргсян] и не [Роберт] Кочарян, чтобы размахивать пальцем и погружаться в эту грязь.

[Сторонники Пашиняна начинают перекрикивать Осипяна, скандируя «Никол — варчапет»].

Пашинян: — Вы ничего не строили, не строили, разворовывали…

Осипян: — Вы врете.

Пашинян: — Убирайся, амбал (тварь)… Пусть вся эта карабахская псевдоэлита валит отсюда, уезжайте вообще… Погиб бы вместо наших детей. Бандиты, скоты… Ты почему жив? Почему ты не погиб? Почему ты выжил? Еще смеешь говорить о пяти тысячах погибших, подонок. Ты почему живой? Как только началась война, там образовалась автоколонна в 50 километров. Приехали и рассуждают о пяти тысячах погибших. Вы почему живы, почему вы не в числе этих погибших, ара? Помалкивайте, я серьезно говорю, все должно иметь меру, не играйте на наших нервах, знайте свое место.

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После инцидента Осипяна арестовали.