Они не герои. Карабахский оппозиционер пошел против силовиков

16 декабря 2019

10 декабря на Площади Возрождения в Степанакерте полицейские сорвали акцию бывшего преподавателя Арцахского госуниверситета, основателя Революционной партии Арцаха Артура Осипяна. Он требовал положить конец беззакониям силовых структур, отметив, что основная ответственность за подобные явления лежит на Бако Саакяне и генералах, которых тот собрал вокруг себя. Прежде, чем полицейские устранили Осипяна, он пытался доказать, что не нарушал законов и имеет право протестовать.

Большинство служащих полиции — необразованные и невоспитанные хулиганы, которых приняли на работу, чтобы они выполняли любой приказ сверху, заявил оппозиционер в интервью «Artsakh 1 TV»: «Зачем полицейским учить законы? Все равно как Бако Саакян скажет, так и сделают».

По его словам, ситуация в Карабахе обостряется: силовые структуры действуют вне закона, применяют насилие к людям, в особенности — к оппозиционерам.

Выступая на пустой площади в центре Степанакерта, Осипян поздравил с Днем защиты прав человека со словами: «Прав человека в Карабахе нет, но, возможно, если поздравлять своевременно, они появятся. Почему мы вышли на площадь? Никаких ожиданий по поводу того, что мы соберем здесь большое число людей, совершим революцию и так далее… В настоящее время мы стоим не ради этого: у нас другое требование, направленное против постоянного беззакония со стороны силовых структур Карабаха, ответственность за которую несет Бако Саакян и собравшиеся вокруг него так называемые генералы Виталий Баласанян, Аршавир Гарамян, Агаджанян Камо».

Затем, увидев приближавшегося полицейского, Осипян предположил, что ему, вероятно, хотят помешать.

На размещенном на Youtube-канале Artsakh 1 TV видео под названием «Ситуация в Арцахе обостряется. Призыв к Николу Пашиняну» политический деятель говорит, что «цели организовать собрание он не преследовал», а просто хотел обратиться к властям Армении. Партия не раз обращалась в прокуратуру по вопросу действий полиции, однако всякий раз получала «абсурдные ответы».

Осипян задается вопросом, к кому обращаться, если, подав жалобу в соответствующие структуры, тебе безразлично отвечают «поступай, как хочешь».

На вопрос телеведущей, почему он так резок в высказываниях о генералах, получивших звание Героя Арцаха, оппозиционер сказал, что они — не герои, несмотря на наличие у них званий: «Тот же Аркадий Гукасян, Серж Саргсян, Роберт Кочарян, который тоже считается Героем Арцаха, тот же архиепископ Паргев… Почему нельзя считать героем Виталия Баласаняна? Во время войны, когда враг напал на Аскеран, он покинул город, бросив местное население.

Герой — это очень серьезно. Говоря «герой», мы представляем Монте, представляем Ашота Гуляна — Осколок . Сегодня Виталий Баласанян разобщает народ. Когда большинство армян вышло против режима, они уже стали настраивать народ друг против друга.

После слов Виталия Баласаняна о «Сасна црер» можно с уверенностью сказать, что он двуличен, герои такими не бывают.

Самый серьезный вред, нанесенный нации Баласаняном и другими подобными «героями», заключается в том, что они пытаются уничтожить образ героя».