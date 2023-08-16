"Ты сыт? Хорошо спишь, Володь?". Карабахцы перекрыли входы в военчасть русских

Армяне Карабаха в блокаде с декабря 2022 года. Накануне был зафиксирован первый случай голодной смерти: житель Степанакерта К. Ованнисян 1983 года рождения умер в результате хронического недоедания, белково-энергетического дефицита.

За это время Осипян не раз пытался убедить российских военных в форме миротворцев следовать составленному их президентом Путиным и подписанному с главами Азербайджана и Армении документу и деблокировать армян Карабаха.

Безрезультатными были и попытки обойти "российскую преграду" и переговорить непосредственно с азербайджанскими военнослужащими.

Вышедшего на переговоры полковника поставили в известность о том, что открытым останется один выход, через который военные могут покидать воинскую часть, но входить в нее они не могут. Российский офицер время от времени заявлял, что данные действия - провокация, они исполняют приказ, обвинял Осипяна в том, что тот действует по "заказу". Осипян же объяснял что получил "заказ" от собственной жены и детей, который, благодаря азербайджано-российским действиям, вместе со 120 тысячами карабахцев - в отличие от детей полковника и Путина - находятся под угрозой уничтожения и изгнания

Полковник отвечал, что был переведен в Карабах недавно и мешать контингенту он не позволит. Осипян предложил прогуляться по Степанакерту, посмотреть на очереди за хлебом. Почему вы позволили азербайджанскому войску войти на территорию, подконтрольную российским миротворцам, установить бетонные заграждения и КПП? Почему азербайджанцы входят в российскую военчасть и проверяют грузы, поставляемые для миротворцев на вертолете? Эти вопросы оппозиционера остались без ответа.