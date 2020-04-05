Президент-олигарх опаснее коронавируса - акция в Степанакерте

5 апреля 2020

Революционная партия Арцаха провела митинг в Степанакерте с требованием отменить результаты прошедших парламентских и президентских выборов и организовать новые. Демонстранты также требовали отставки действующего президента Бако Саакяна, начальника полиции Левона Мнацаканяна и секретаря Совбеза Аршавира Гарамяна. По их мнению, выборы 31 марта были «неудавшейся попыткой захвата власти», и пока правление остается в руках Бако Саакяна и его команды, предстоящие будут не менее «позорными», чем предыдущие.

«Мы требуем от власти отменить результаты выборов, вместо второго тура назначить позорные выборы. Это были неприемлемые выборы. Они попытались сыграть на нашем самолюбии и победить на этих выборах, но не победили и не победят. Результаты этих выборов должны быть отменены.

Следующее условие - отставка властей. Бако Саакян, Левон Мнацаканян, Аршавир Гарамян должны подать в отставку. Наше движение началось с этим условием: пока Бако Саакян со своей командой сидит во главе власти, было очевидно, что выборы именно так и пройдут: с нарушениями, с преступлениями. Это была попытка захвата власти, которая не удалась и не будет успешной.



Наше второе условие - отставка властей. До тех пор, пока они сидят там, пока правят Бако Саакян, те же Левон Мнацаканян и Аршавир Гарамян, даже если второй тур состоится, будет то же самое, что было в первом туре - в более позорном виде», – заявил глава созданной уже после смены власти в Армении Революционной партии Арцаха Артур Осипян.

Говоря о пандемии коронавируса и обеспокоенности его возможным распространением, оппозиционер отметил: власти должны были объявить режим чрезвычайной ситуации и отменить выборы. Однако режима ЧС до сих пор не объявлен. После первого тура в условиях пандемии Карабах готовится ко второму.

«Мы несколько раз четко заявляли о своей позиции и теперь повторяем: если есть пандемия, значит, власть должна ввести режим чрезвычайной ситуации, а мы все - разойтись. Если режим не объявлен, но нас хотят убедить разойтись и не проводить собраний, значит, это значит только одно: они хотят обеспечить возможность фальсифицировать дальше и сделать так, чтобы им никто не противостоял.



И если мы сейчас прекратим эти акции, у нас будет и коронавирус, и Араик Арутюнян», – сказал политик.

https://www.facebook.com/Artsakh1.am/videos/666115654214241/

Степанакертские улицы перекрыли несколько сотен демонстрантов. По словам организаторов митинга, людей было много, не все могли оставаться на тротуаре. Двое работающих на месте полицейских периодически призывали демонстрантов покинуть проезжую часть.

В какой-то момент прибыл черный джип, вышедшие из которого люди пытались спровоцировать собравшихся на потасовку. По словам организаторов митинга, это были сторонники кандидата в президенты Араика Арутюняна.

Артур Осипян периодически призывал демонстрантов не поддаваться на провокации, а полицию - призвать к порядку прибывших по указке Арутюняна провокаторов.

Артур Осипян: Полиция не явилась. Вы прислали двоих полицейских, господин Мнацаканян. Вы идете на провокации. Посмотрите, сколько людей здесь собралось.

Подполковник полиции Гагик Мнацаканян: Значит, пускай люди не выходят на дорогу. Почему ты не говоришь: уважаемый народ, мы не имеем права блокировать улицу?

Осипян: Замолчи, полицейский. Сейчас мы заявим о своих правах. И ты, полиция, должна уважать этот народ, а не Левона Мнацаканяна и Бако Саакяна. Вы должны охранять порядок, быть слугой этих людей, а не быть шестерок из власти. Хватит позориться.



У полиции в лице Левона Мнацаканяна нет морального права говорить с народом о законе, потому что она и есть нарушитель закона номер один. Почему они прислали на митинг всего 2-х полицейских? Чтобы затем прибыли подстрекатели.

Полиция, фактически, не вмешалась в начавшиеся на месте склоки. Организаторы акции время от времени призывали демонстрантов поднять и продемонстрировать открытые руки, ни в коем случае не применять силу. Столкновений не было. Водитель и пассажиры джипа в какой-то момент покинули территорию.

Обвинив полицейских в бездействии, Осипян заявил, что отныне охранять закон будут они - демонстранты:

«Значит, мы за порядком следить отныне будем мы. Да, все они отступят также, как отступили эти. Их проинструктировали прехать сюда, устроить провокации. Теперь они ушли. За ними уйдут и их политические папы.

Улицы в Арцахе перекрывают по разным причинам: приезжал Серж из Еревана - перекрывали, «Свободная Родина» проводит митинг - перекрывают, концерт - и то перекрывают. Мы заверяем, что причины и цели, ради которых мы здесь, - и улица перекрыта только потому, что нас много, - важнее, чем то, ради чего в Арцахе когда-либо перекрывались улицы.

Это важнейший вопрос. Это, Гаго , делается в том числе ради твоих детей. Ради всех нас».

По официальным результатам, в парламент Карабаха прошло 5 политических сил: «Свободная Родина» экс-премьера, протеже Бако Саакяна и олигарха Араика Арутюняна, «Единая родина» Самвела Бабаяна, партия «Справедливость», созданная в 2018 году, «Дашнакцутюн» и «Арцахская демократическая партия» спикера действующего парламента Ашота Гуляна. Единственная оппозиционная сила парламента прошлого созыва - «Национальное возрождение» - в парламент не прошла.

Ни один из кандидатов в президенты не набрал больше 50% голосов избирателей. Второй тур назначен на 14 апреля. За должность президента во втором туре будут бороться Араик Арутюнян (49,26 %) и действующий глава МИД Масис Маилян (26,4 %).



Накануне Маилян, однако, сделал заявление, призвав карабахцев не участвовать в предстоящем голосовании. Свой призыв бойкотировать выборы он объяснил угрозой распространения коронавируса и тем, что выборы 31 марта были очень далеки от того, на что «в новых условиях надеялось арцахское общество».

Отметим, что из-за пандемии иностранных наблюдателей и журналистов на выборах не было. Наблюдатели из Армении зафиксировали множество нарушений, заявив о контролируемых и повторных голосованиях, карусели и т.д.. Оценками мониторинговых миссий пренебрег премьер-министр Армении. Пашинян назвал их выборами высокого качества.