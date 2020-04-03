Карабахский оппозиционер Пашиняну: Революция не для арцахцев?

3 апреля 2020

Выборы в Арцахе были организованы кланом Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. Если мы называем блестящими и справедливыми организованные ими выборы, фактически, получается, что с правовой точки зрения бархатная революция была неприемлема, - председатель не прошедшей в карабахский парламент Революционной партии Арцаха Артур Осипян обратился через Фейсбук к премьер-министру Армении, высоко оценившему прошедшие в Карабахе выборы.

На заседании правительства 2 апреля Никол Пашинян поздравил карабахский народ с прошедшими парламентскими и президентскими выборами. «Я считаю, что имели место выборы высокого качества, и об этом свидетельствуют официальные результаты выборов».

«Уважаемый господин Пашинян, так как мы встречаемся со множеством людей, беседуем, мы - арцахцы - не понимаем, была революция или нет? Или была, да только не для арцахцев?

Есть некоторая неопределенность: мы бы хотели услышать от вас более четкие и логичные ответы. Все, что вы говорили до сих пор, было логично, в отличие от вашего последнего непонятного высказывания о том, что состоялись блестящие выборы.

Присланные вами люди, осуществлявшие мониторинг, сами заявляли… Одним словом, ситуация позорная. И после этого вы называете прошедшие выборы блестящими.

Выборы в Арцахе были организованы кланом Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. Если мы называем блестящими и справедливыми организованные ими выборы, фактически, получается, что с правовой точки зрения бархатная революция была неприемлема. Если мы признаем эти выборы в нынешнем виде, значит, мы должны признать 76 процентов Сержа Саргсяна, которые он набирал до революции. Это нелогично.



Кроме того, если мы терпим захват власти олигархами, выходит, что бархатная революция ломает собственную логику: нелогично, что мы, при том, что отвергаем Сержа в Армении и идем против олигархической системы, в Арцахе позволяем этой системе прийти к власти.

Есть одно важное обстоятельство: вы не только были гарантом проведения справедливых выборов, но также гарантировали, что берете под свое покровительство вопросы национальной безопасности. Итак, если вы не в состоянии организовать справедливые выборы, как мы можем доверить вам вопрос нашей национальной безопасности?

Господин Пашинян, вы гарантировали, что в Арцахе будут справедливые выборы. Со всей ответственностью заявляю, что не только не были справедливыми голосование 31 марта и предвыборная кампания, но после бархатной революции в Арцахе так и не сформировалась благоприятная среда для того, чтобы люди могли объединиться в политическую силу и участвовать в этой борьбе.Я прошу вас ответить. Также есть опасения по поводу того, что в Армении действительно неопределенная ситуация, что на сегодняшний день система не избавилась от кадров Сержа Саргсяна и, возможно, вам докладывают неверную информацию, играя на руку Сержу Саргсяну.

Но здесь были присланные вами наблюдатели, которые заявляют о нарушениях, опираясь на конкретные факты», - заявил карабахский оппозиционер.

Обратившись к населению Карабаха, Осипян призвал людей верить в свои силы: «Потому что против этого не может пойти ни один чиновник, ни один политик. Если все мы встанем во имя идеи справедливости, мы обязательно добьемся своего».

Он сообщил, что 5 апреля в 15:00 в Степанакерте на улице Вазгена Саргсяна, 25 состоится очередная акция с целью избавления от старой власти и грабежа. Артур Осипян призвал население и политические силы поддержать акцию, а премьера Армении - стать опорой для арцахских армян и довести революцию до ее логического завершения.