«Не клянись, мы не верим!»․ Олигарх возглавил Карабах

22 мая 2020

Накануне новый парламент Карабаха провел заседание в шушинском Центре культуры и молодежи. Оно было посвящено инаугурации президента, олигарха Араика Арутюняна. На мероприятии присутствовали высокопоставленные чиновники, в том числе премьер-министр и спикер Национального собрания Армении, уже бывший президент Карабаха Бако Саакян.

Вступая в должность, Арутюнян говорил о гарантировании прав и свобод граждан, всецелом служении народу, безопасности объединенной армянской родины, суверенитете, независимости, территориальной целостности и национальном достоинстве армянского народа, общенациональной воле и мощи, которая, по мнению Арутюняна, «может превратить ятаган, повисший над нашей головой, в лопату, ручку и крест, а при необходимости и в меч».

Бывший премьер и новоизбранный президент давал клятву в то время как на улице проходила акция протеста против «узурпаторов власти, преступников, казнокрадов, расхитителей армии и народа».

Плакаты демонстрантов гласили «Не клянись, мы не верим!», «Фальсифицированные выборы», «Казнокрад», «Олигарх, вон из власти!», «Нет режиму!», «no corruption». Соблюдая социальную дистанцию, участники акции с плакатами в руках выстроились на территории, прилегающей к зданию Центра культуры и молодежи. Подойти ближе им не давали редкие ряды полицейских.

Демонстранты свистели и иногда вели переговоры со стражами правопорядка.

В акции принимали участие в основном члены и сторонники Арцахской революционной партии: в пред- и поствыборный период, а также до объявления режима чрезвычайной ситуации, они проводили протесты, рассказывая о премьерстве Араика Арутюняна, которое сопровождалось грабежом бюджета (и госфондов), накопленном им колоссальном имуществе, в том числе - огромных земельных участках, тесных экономических и политических связях с прежней властью и массовых предвыборных взятках.

По мнению демонстрантов, прошедшие в Карабахе выборы стали очередной удачной попыткой воспроизводства бывшего режима и захвата власти, совершенной с попустительства властей Армении.

«Мы пришли сказать нет воспроизводству режима, фальсифицированным выборам», – цитирует artsakh1.am одного из протестующих.

«Выборы фальсифицированы - об этом знают все, но, к сожалению, не могут высказаться. Народ подавлен. Сегодня нас здесь 19 человек, чтобы флешмоб проходил в рамках закона.

Пашинян сегодня здесь: он говорил, что коррупция будет устранена как в Арцахе, так и в Армении. Но, к сожалению, мы этого не видим. Это были купленные и проданные выборы», – добавил другой.

Так как карабахская полиция, говорили они, никогда не упускает возможности наложить на них административные штрафы, пикет был организован в соответствии с инструкциями комендатуры: демонстранты были в медицинских масках и перчатках, соблюдали социальную дистанцию и запрет комендатуры на собрания с участием более 20 человек. На этот раз никого не задержали.

По завершении торжественной инаугурации протестующие разошлись, а армянские и карабахские чиновники отправились на банкет: никакой социальной дистанции, никаких масок, перчаток и численных ограничений.

По результатам голосования, прошедшего в Карабахе 31 марта, никто из кандидатов не смог преодолеть порог 50+1. Второй тур назначили на 14 апреля. За кресло президента боролись экс-премьер Араик Арутюнян и глава карабахского МИД Масис Маилян, который в преддверии второго тура призвал своих сторонников бойкотировать голосование, закрыть избирательные штабы, а затем вышел из избирательной гонки. Фактически, во втором туре за президентство «боролся» только Арутюнян.

Обжаловать результаты никто не стал. Бойкотировавший процесс Масис Маилян - из дипломатических соображений, «как министр иностранных дел Республики Арцах» и «с учетом внешнеполитической важности проведенных выборов» - признал результаты и пожелал удачи Араику Арутюняну.

А 21 мая он принял участие в инаугурации.

Армянская власть, проигнорировав оценки мониторинговых миссий, не только признала результаты выборов, но и дала им высокую оценку.

Никол Пашинян заявил, что в Карабахе прошли выборы высокого уровня, а зафиксированные нарушения не повлияли на их результат.