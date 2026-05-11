Рабочие швейной фабрики в Иджеване снова бастуют: директор угрожает депортацией

11 мая 2026

Мигранты из Индии, работающие на швейной фабрике «Гранд Текстиль» в Иджеване, снова бастуют. В пятницу сотрудники посольства убедили их прекратить протест, пообещав начать переговоры в понедельник, но обещания не сдержали.

Ситуация на фабрике сейчас напряженная. Индийские рабочие рассказали Epress.am, что недавно на территорию предприятия прибыли полицейские. Директор фабрики, который на протяжении трех дней игнорировал забастовку и даже не отвечал на звонки сотрудников, недавно встретился с ними, оскорблял и угрожал депортацией. Так, по словам одного из мигрантов, он делает и во время работы.

8 мая участники забастовки — более 170 человек — пришли в полицейский участок Иджевана, чтобы подать жалобу против руководства. Полицейские отказались принять заявление и попросили их вернуться на фабрику. Посольство Индии в ответ на это «посоветовало решать проблемы с работодателем самостоятельно».

Участники забастовки рассказали Epress.am, что работают и живут на территории фабрики. Условия невыносимые, рабочие часто болеют, но никакой медицинской помощи не получают. Директор заставляет выполнять объёмы, значительно превышающие изначальные договорённости. «Это настоящая пытка», — сказал один из рабочих. При этом о дополнительной оплате речи не идёт.

Другой из собеседников Epress.am рассказал, что вместо 8 часов их заставляют работать по 11–12 часов: «Норму увеличили до 120 комплектов униформы в день, а теперь требуют шить 200 — это физически невозможно».

«Директор нас обманул. Мы пошли в полицейский участок. Но полиция избегает нас. Нашу жалобу не регистрируют, не хотят нас слушать», — рассказали рабочие.

Полиция Иджевана отказалась комментировать ситуацию. В МВД сообщили Epress.am, что никаких проблем нет, акции не было, жалоб не поступало.

Около восьми месяцев назад, во время предыдущей забастовки, посольство Индии и трудовая инспекция Армении, реагируя на сообщения в СМИ, были вынуждены приехать на фабрику: руководство предприятия тогда обещало повысить зарплаты и улучшить условия труда.

«Сначала произошли некоторые изменения, перестали угрожать нам пистолетом. А сейчас, вот, происходит такое», — рассказали собеседники Epress.am.

Швейная фабрика расположена в здании бывшего универмага Иджевана. Производственные помещения находятся внутри здания, жилые бараки — во дворе. Территория огорожена забором. За сотрудниками круглосуточно следят десятки камер видеонаблюдения и многочисленные охранники. Во время прошлогодней забастовки рабочие рассказывали, что руководство ограничивает их передвижение: нельзя заводить отношения с местными, пить пиво, посещать кафе Иджевана. Все работают по 11 часов в день — с часовым перерывом и двумя 15-минутными кофе-брейками.Тех, кто отклонялся от графика, охранники раньше запугивали оружием. «У них было 5 пистолетов: если работаешь медленно, достают и говорят: “Шут-шут кари” (“Шей быстрее”)», — рассказывали участники прошлой забастовки. Фраза «Шут-шут кари» была единственной, которую все знали и произносили по-армянски.

По факту угрозы оружием полиция тогда начала проверку. К ответственности никого не привлекли. После той забастовки руководство обещало прекратить угрозы и физическое насилие. Обещали также снизить нагрузку, выплатить задолженности по зарплате и пересмотреть ставки.

Сейчас нагрузка снова выросла: работников заставляют трудиться больше 8 часов, шить больше оговоренной нормы.

Мигранты, работающие на «Гранд Текстиль», сообщали о сверхэксплуатации и насилии даже до прошлогодней забастовки. Ещё в 2020 году группа индийских работников сбежала с фабрики: они обратились в полицию, на основании заявления было возбуждено уголовное дело по признакам трудового траффикинга. Пострадавшие тогда устроились на фабрику «Глория» в Ванадзоре, а получив зарплату, покинули Армению и вернулись на родину. Для их коллег, оставшихся в Иджеване, руководство само купило билеты в Индию. Благодаря этому уголовное дело было прекращено из-за физического отсутствия заявителей. Ни тогда, ни после прошлогодней забастовки этим сигналам не было уделено должного внимания.

Обновления:

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