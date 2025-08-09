Забастовка в Иджеване: "Нас заставляют работать под дулом пистолета"

- Директор компании обманул нас. Директор требует работать, но не платит.

С 6 августа в Иджеване, административном центре Тавушской области Армении, бастуют 205 сотрудников фабрики "Гранд текстиль", требуя зарплату за 3 месяца. Дирекция компании обещала встретиться с ними 11 августа. Встреча проходила за закрытыми дверями, журналистов впустить отказались.



Швейная фабрика расположена в здании бывшего универмага, где живут, работают и питаются 205 работников-индусов, здесь установлена 41 видеокамера. Работают контролеры. Приходить и уходить можно строго по графику, посторонним вход воспрещен.

Участники забастовки предоставили Epress.am видео предыдущего протеста. На одном из роликов говорится:

- Мы все обращались в посольство Индии, но они нам не помогли. 3 дня назад мы пошли в Полицию, но и оттуда помощи ждать не приходится.

- Мы хотим свои зарплаты и хотим вернуться в Индию.

- Владельцы заставляют нас работать под дулом пистолета. С армянами у нас нет никаких проблем - они добрые.

- Но для того, чтобы вернуться в Индию, нам нужна наша зарплата.

проблема не решается

6 августа мигранты из Индии перекрыли межгосударственную магистраль Иджеван-Ереван, требуя погашения задолженности по зарплате. Дорога была разблокирована после вмешательства Полиции. О том, выполнены ли требования рабочих, никто не говорит.

Жительница Иджевана Арпинэ рассказала Epress.am, что это не первый подобный протест: попытки самоорганизации случались и прежде.

Фабрика принадлежит армяно-российской компании. Люди работают в тяжелых условиях. По словам собеседницы, им обещают месячную зарплату в размере 50 000 драмов. Работать за такую низкую оплату местные в основном отказываются, вся надежда руководства предприятия на трудовых мигрантов из Индии, которых они не только эксплуатируют за гроши, но и обманывают.

Дирекция, говорит Арпинэ, пользуясь статусом мигрантов (многие из них должны покинуть Армению по истечении срока рабочей визы), обычно не выдает зарплату за последние месяцы. "Им все равно скоро уезжать - они не станут создавать проблемы".

Директор фабрики Мгер Мирзоян пытается оправдаться: причиной протеста послужила не невыплата зарплат, а то, что работники-индусы хотят улучшения условий и повышения оплаты труда. И хотя условия действительно вредные, а зарплаты низкие, протестующие акцентируют внимание именно на невыплате зарплат.

В декабре 2024г. процедура въезда граждан Индии в Армению была ужесточена. Если прежде трудовые мигранты приезжали из Индии по туристической визе, нарушали 90-дневный срок и поступали на работу, не имея соответствующего разрешения, то согласно новым регулировкам, желающие прибыть в Армению должны заранее обратиться в посольство Армении в Индии. А чтобы стать трудовым мигрантом, им нужно обратиться в Skill India или другие рекрутинговые агентства и заплатить, чтобы им нашли здесь работу.

В качестве цели данной реформы отмечалось предотвращение эксплуатации работающих в Армении индусов. Но цель не достигнута. Существуют небеспочвенные подозрения, что трудовые мигранты из Индии становятся здесь жертвами траффикинга. Они оказываются в Армении с помощью различных "агентств", нередко отбирающих у людей паспорта, удерживающих их зарплаты и т.д.



см. В Индии для индусов работы нет

Только за 2023 год Комиссия по идентификации жертв траффикинга и эксплуатации обсудила 14 случаев, затрагивающих трудовых мигрантов-индусов. По данным ресурса Hetq.am, никто из них не был признан жертвой траффикинга: "Нарушались трудовые отношения, были случаи мошенничества. В некоторых случаях работодатели отбирали у людей паспорта, но, по их данным, не принудительно".