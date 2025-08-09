Забастовка в Иджеване: "Нас заставляют работать под дулом пистолета"

Швейная фабрика расположена в здании бывшего универмага, где живут, работают и питаются 205 работников-индусов, здесь установлена 41 видеокамера. Работают контролеры. Приходить и уходить можно строго по графику, посторонним вход воспрещен.
Участники забастовки предоставили Epress.am видео предыдущего протеста. На одном из роликов говорится:
- Мы все обращались в посольство Индии, но они нам не помогли. 3 дня назад мы пошли в Полицию, но и оттуда помощи ждать не приходится.
- Мы хотим свои зарплаты и хотим вернуться в Индию.
- Владельцы заставляют нас работать под дулом пистолета. С армянами у нас нет никаких проблем - они добрые.
- Но для того, чтобы вернуться в Индию, нам нужна наша зарплата.
проблема не решается
6 августа мигранты из Индии перекрыли межгосударственную магистраль Иджеван-Ереван, требуя погашения задолженности по зарплате. Дорога была разблокирована после вмешательства Полиции. О том, выполнены ли требования рабочих, никто не говорит.
Жительница Иджевана Арпинэ рассказала Epress.am, что это не первый подобный протест: попытки самоорганизации случались и прежде.
Фабрика принадлежит армяно-российской компании. Люди работают в тяжелых условиях. По словам собеседницы, им обещают месячную зарплату в размере 50 000 драмов. Работать за такую низкую оплату местные в основном отказываются, вся надежда руководства предприятия на трудовых мигрантов из Индии, которых они не только эксплуатируют за гроши, но и обманывают.
Дирекция, говорит Арпинэ, пользуясь статусом мигрантов (многие из них должны покинуть Армению по истечении срока рабочей визы), обычно не выдает зарплату за последние месяцы. "Им все равно скоро уезжать - они не станут создавать проблемы".
Директор фабрики Мгер Мирзоян пытается оправдаться: причиной протеста послужила не невыплата зарплат, а то, что работники-индусы хотят улучшения условий и повышения оплаты труда. И хотя условия действительно вредные, а зарплаты низкие, протестующие акцентируют внимание именно на невыплате зарплат.
В декабре 2024г. процедура въезда граждан Индии в Армению была ужесточена. Если прежде трудовые мигранты приезжали из Индии по туристической визе, нарушали 90-дневный срок и поступали на работу, не имея соответствующего разрешения, то согласно новым регулировкам, желающие прибыть в Армению должны заранее обратиться в посольство Армении в Индии. А чтобы стать трудовым мигрантом, им нужно обратиться в Skill India или другие рекрутинговые агентства и заплатить, чтобы им нашли здесь работу.
В качестве цели данной реформы отмечалось предотвращение эксплуатации работающих в Армении индусов. Но цель не достигнута. Существуют небеспочвенные подозрения, что трудовые мигранты из Индии становятся здесь жертвами траффикинга. Они оказываются в Армении с помощью различных "агентств", нередко отбирающих у людей паспорта, удерживающих их зарплаты и т.д.
см. В Индии для индусов работы нет
Только за 2023 год Комиссия по идентификации жертв траффикинга и эксплуатации обсудила 14 случаев, затрагивающих трудовых мигрантов-индусов. По данным ресурса Hetq.am, никто из них не был признан жертвой траффикинга: "Нарушались трудовые отношения, были случаи мошенничества. В некоторых случаях работодатели отбирали у людей паспорта, но, по их данным, не принудительно".