Акт эксплуатации: Первомай в Ереване

2 мая 2026

Права рабочих подразумевают право на их эксплуатацию, и это часть предвыборной кампании.

Первого мая правительство организовало парад с участием коммерческих предприятий и банков. Перекрыли центральную площадь Еревана и прилегающие к ней улицы, свезли работников Jermuk Group, менеджеров Fast Bank, ACBA Bank, Converse Bank, мигрантов, работающих курьером в Yandex Go, пилотов и бортпроводников авиакомпании FlyOne, сотрудников птицефабрики Arzni, винного завода Armenia, сети магазинов Vega и Homeplex, сотрудников холдинга Yeremyan Group, сотовых операторов Viva Armenia и Team Telecom.

Рабочие рекламировали бренды работодателей. Дети фотографировались с шагающими бутылками джермука, пушистыми яйцами птицефабрики Арзни и с премьер-министром Николом Пашиняном.

В финансировании предвыборных кампаний политических партий для крупного капитала действуют правовые ограничения. На практике их в основном обходят. Народные гулянья формально не связаны с предвыборной кампанией «Гражданского договора», но используются как его агитплощадка. Правящая партия скрывается за бизнесом, который спонсирует ее. Площадь оформлена в цветах кампании Пашиняна, но лого его партии тут нет — только торговые знаки и товарные марки.

Fast Bank Вигена и Ваге Бадалянов — владельцев букмекерской компании Vivaro, — пару дней назад организовал праздничные мероприятия ко Дню гражданина. На фоне рекламных баннеров премьер-министр Никол Пашинян в тот день играл на барабане. «Гражданский договор» хвалится тем, как много людей посетили мероприятие: концерт, спонсированный Fast Bank-ом, депутаты сравнивают с революцией 2018 года. На ставках Vivaro обанкротились тысячи рабочих в Армении: один из крупнейших бенефициаров игорного бизнеса в регионе выступила спонсором в том числе и первомайского парада.

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Рабочий класс Армении разгромлен в политическом, экономическом и культурном смысле. Те, кто утверждает, будто между капитализмом и демократией существует естественная связь, подтасовывают факты. Это — праздничное послание Никола Пашиняна. Армянская демократия — право голоса по второстепенным вопросам — имеет очевидные ограничения. Криминально-олигархическая система растворится, отмоется, очистится и реабилитируется, разделится на фракции, конкурирующие голосами избирателей. Никто просто так не вернет украденное. Собственность защищена конституцией, и если партия не опирается на крупный капитал, она неконкурентоспособна. Организованный бизнес формирует «общественный заказ», и политика — выражение этого заказа․ Не стыдно быть спекулянтом, стыдно быть слесарем. В этом году даже профсоюзы не вышли на марш, а провели закрытую конференцию в одной из ереванских гостиниц с участием чиновников и экспертов. Власть не делит народ на рабочих и работодателей: на тех, кого эксплуатируют, и тех, кто эксплуатирует, тех, кто производит, и тех, кто присваивает. Да здравствует налогоплательщик и гражданин Республики Армения, кто не работает — тот не ест, и забастовка запрещена законом.

«Давайте в следующем году начнем первомайский парад от Матенадарана: бренды пройдут по центральному проспекту и выйдут на площадь», — предлагает министр социального обеспечения. «Так много компаний, которые просят сделать маршрут длиннее», — поддерживает его министр экономики. Премьер согласен. Он несколько часов фотографируется с народом, и всем желающим дарит предвыборные значки.