35-летний юрист назначен заместителем главы администрации Сержа Саргсяна
Указом президента Армени Сержа Саргсяна сотрудник его аппарат Вардан Макарян назначен на должность заместителя руководителя президентской админстрации, сообщает пресс-служба главы государства.
35-летний Вардан Макарян окончил юридический факультет Ереванского госуниверситета.
Руководит администрацией армянского лидера брат крупного российского предпринимателя Самвела Карапетяна (владелец «Ташир груп») Карен Карапетян. Его первым заметителем является зять Сержа Саргсяна Микаэл Минасян.
Другим приказом президента Арамазд Тарвердян назначен членом совета Гражданской службы до 15 января 2018 года.