Ереванские торговцы двинулись к офису ООН

15 февраля 2011

Во вторник у правительственного здания состоялась очередная акция протеста против запрета на уличную торговлю. Собравшиеся скандировали, призывая власти к ответу, и, не получив его, отправились к офису ООН.

Сегодня плакатов было больше, однако протестующие привлекли внимание только депутата от «Наследия» Ларисы Алавердян, подошедшей и поговорившей с собравшимися.

Уже у офиса ООН участники акции скандировали «Помогите!». К ним вышел сотрудник безопасности офиса. Он сообщил, что протестующие могут дождаться, пока сотрудники свяжутся с руководителем офиса и станет известно, кто может принять представителей участников акции.

В данный момент протестующие продолжают ждать ответа у офиса ООН.

Напомним, что вчера протестующие, уже более месяца борющиеся за отмену решения мэрии о запрете уличной торговли, заблокировали супермаркеты «Ереван Сити» и «САС». Участники акции пришли с плакатами: «Армянина притесняют на родине», «Мы любой ценой восстановим свои права», «Лфик Само + Доди Гаго + Немец Рубо + власти = мафия».

На последнем плакате написаны прозвища депутатов армянского парламента и крупных предпринимателей. Лфик Само - Самвел Алексанян, депутат, член Республиканской партии, владелец сети супермаркетов «Ереван-Сити», монополист в некоторых сферах импорта, в частности, сахарного песка. Прозвище Лфик, по слухам, получил, так как в начале предпринимательской карьеры занимался продажей бюстгальтеров.

Доди Гаго – Гагик Царукян – владелец «Мульти груп», лидер второй по величине в парламенте партии «Процветающая Армения». Прозвище Дод, по одной версии, он унаследовал от отца, который жил в районе школы для детей с ограниченными умственными способностями, которую в грубой устной речи называли школой додов. По другой версии, члены семьи Царукянов отличались большим аппетитом и ели из больших глубоких глиняных мисок, которые также называют додами.

Немец Рубо – республиканец, депутат, президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян, владелец отобранной у бизнесмена-оппозиционера Хачатура Сукиасяна завода минеральных вод «Бжни». Есть версия, что прозвище Немец он получил из-за крутого нрава, жестокости и пунктуальности. Другая версия гласит, что его отец во время Второй мировой войны какое-то время сотрудничал с немцами.