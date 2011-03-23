Министр юстиции Армении не хочет быть почтальоном политзаключенного

23 марта 2011

Корреспонденту «Грапарак» удалось в здании парламента задать министру юстиции Грайру Товмасяну вопросы о лишении права на корреспонденцию главного редактора «Айкакан жаманак», политзаключенного Никола Пашиняна.

- Г-н Товмасян, фактически, у Пашиняна отобрали и бумагу с ручкой. Что собираетесь делать в связи с этим?

- У меня нет сведений о том, что отбирали. Он не пишет. Он говорит «пишу, но не доходит до места назначения». Теперь вы говорите, что отобрали бумагу и ручку.

- У него отобрали бумагу и ручку.

- И это отобрали? Не знаю, я не осведомлен. Я сегодня с утра здесь.

- Но об этом уже писали не раз. Вы не хотите заняться этим вопросом?

- Это не зависит от моих желаний. Заниматься этим – моя обязанность.

- Но, фактически, не занимаетесь.

- Занимаюсь, занимаюсь.

- Как занимаетесь, если этот человек, фактически, не может пользоваться своими правами?

- Не стану отвечать. Сейчас мои мысли заняты другим. В данный момент я не в курсе и не могу ответить на Ваш вопрос.

- Но о том, что его письма не доходят, говорится уже давно.

- Кто сказал, что не доходят? Придете в мой кабинет, я покажу все письма с его подписью. Что значит «не доходят»? Я не сотрудник почты и не почтальон Никола Пашиняна, чтобы каждый раз проверять, какое письмо дошло, а какое - нет.

- Тем не менее, вы не считаете, что требование журналиста должно быть удовлетворено, него должна быть возможность отправлять письма из тюрьмы?

- Это его право. Это право должно быть реализовано. Мое мнение здесь не имеет никакого значения. Извините, больше я не стану отвечать.

- Я спрашиваю, почему не реализуется право Никола Пашиняна?

- Кто сказал, что не реализуется? Пойдите и прочтите газеты, он пишет каждый день.

- Именно в газетах и пишет, что письма не доходят.

- В таком случае он политический деятель. Вы уверены, что он пишет? Вы были в тюрьме? То есть, уверены, что все написанное в газете - правда? В этой газете пишут, что я - взяточник. Это правда?

- Об этом я, по правде сказать, не читала.

- Так пойдите и прочтите: я подлец, бесчестный человек - вот что пишут. Если вы верите, мне больше нечего вам сказать.