Армянская женщина показала подмышки, пока мужчина торговал огурцами

6 апреля 2011

Феминистические движения, попытка уравнять женщину с мужчиной - смешны, так как мужчина и женщина неравны от природы: у каждого своя функция, и неверно говорить о равенстве. Со своими воззрениями с журналистами в среду поделился художественный руководитель ансамбля традиционной песни и пляски «Карин» Гагик Гиносян.

«Это неверно для таких народов, как наш, пусть тогда рожают и мужчины. Думаю, что армянской женщиной не пренебрегали: смысл имело даже то, что в патриархальных семьях невестка не разговаривала со свекром. И эта потеря стыда стала причиной того, что мы повсеместно видим аморальность, на улицах можно увидеть безгранично развратных девочек. Раньше подмышка армянской женщины не должны была быть видна даже в танце, а стыдливость имела серьезное значение. Теперь мы стали свидетелями потери этого стыда», - сказал Гиносян.

Другой участник пресс-конференции директор социологического центра «Социометр» Агарон Адибекян, подхватив тему, заявил: «У нас в два раза сократилась рождаемость. Наши женихи не здесь, возможно, они продают огурцы во Владивостоке, где вы найдете женихов?».

Социолог рассказал об опросе, результаты которого показали, что армянские мужчины занимаются домашними делами, помогают женам убирать, стирать, варить обед, но стесняются говорить об этом, потому что традиционный образ мужчины не позволяет этого делать.

«Когда речь о половых отношениях, женщина может изменить мужу и заниматься с любовником тем, что постесняется делать с мужем. То же в случае с мужчиной: он говорит, что очень бы хотел, чтобы жена получала от меня то же самое, что однокурсница или подруги в командировке», - увлекся Адибекян и добавил, что выход он видит в привлечении женщины в общественную жизнь.