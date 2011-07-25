Норвежский террорист мечтал о Великой Армении и выдворении турок

25 июля 2011

Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик, убивший и ранивший около двухсот человек на острове Утоя и в Осло, в своем манифесте «2083. Европейская декларация независимости» из 1500 страниц пишет об исламе, Геноциде армян и создании Великой Армении.

Одной из идей Брейвика является выдворение мусульман из Европы в результате 60-летней борьбы. Он планирует сделать это при помощи гражданской войны. Кроме того, по словам террориста, он собирается «отвоевать Константинополь», а также хочет основать три христианские страны – Великую Армению (Айк), Великую Грецию и Великую Сербию. Согласно Брейвику, Босния и Албания должны исчезнуть с карты мира, всех турок нужно выдворить в центральную Анатолию, а Израиль должен занять все западное побережье.

Норвежец также пишет о своем возмущении в связи с отрицанием Турцией Геноцида армян. В манифесте отмечено, что Брейвик «против мультикультурализма, культурного марксизма, моральной относительности, политической элиты, политической корректности».