Российский миллиардер для армянских выборов

14 апреля 2026

Партия российского бизнесмена, основателя группы компаний "Ташир", владельца Электросетей Армении Самвела Карапетяна должна одержать на предстоящих выборах такую победу, чтобы суметь обеспечить себе конституционное большинство (минимум 66.7% мандатов) в Национальном собрании нового созыва. Иначе Карапетян останется вне формальной политики и в лучшем случае станет армянским Бидзиной Иванишвили.

Конституция Армении запрещает участие иностранных граждан в парламентских выборах: у кандидата на пост премьер-министра должно быть только армянское гражданство, кроме того, обязательным условием является непрерывное проживание в стране на протяжении последних 4-х лет. Самвел Карапетян — гражданин России (и Кипра), до его ареста в июне 2025 года он проживал в Москве. Возглавить армянское правительство он не может.

8 апреля на закрытом съезде "Сильной Армении" формальным кандидатом в премьеры был избран Нарек Карапетян — племянник Самвела и уполномоченный представитель семьи. Сын брата Самвела Карапетяна становиться премьер-министром не хочет. Он обещает победить на выборах, обеспечить ⅔ депутатских голосов, чтобы изменить Конституцию Армении и проложить путь к узакониванию кандидатуры своего дяди.

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Соратники Карапетяна уже называют его следующим главой армянского Правительства. Партия обещает быть сильной, умелой, а также достойной, армяноцентричной, проармянской и национальной. Они обещают мир «не уступками, а силой, сильной дипломатией». Будут восстановлены отношения не только с Москвой, но также с Вашингтоном, Лондоном и Пекином. Не придется выбирать между родиной и будущим. Они возродят национальное достоинство, опираясь на ценности, а не пустые лозунги.

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Власти считают новую оппозицию пророссийской. На последней встрече с премьер-министром Пашиняном Путин отметил наличие в Армении пророссийских сил, некоторые представители которых находятся в заключении, несмотря на гражданство РФ, и выразил надежду, что они смогут участвовать в предстоящих выборах. После выступления Путина журналисты преследовали в основном Карапетяна-младшего:

— Признаете, что вы — пророссийская сила?

— Мы не против России. В предвыборный период Самвел Карапетян представляется как основатель "самой крупной армянской бизнес-организации". Но вряд ли "Ташир Груп" можно считать армянской компанией. И хотя у российского холдинга есть инвестиции и филиалы в Армении, а часть активов зарегистрированы в офшорах вне России, это — российский бизнес, российский инвестор.

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По данным российского Forbes, Карапетян занимает 44-ое место в списке миллиардеров России: приблизительная стоимость его активов оценивается в $3.2 млрд. Согласно американскому Forbes, капитал Карапетяна за прошедший год увеличился на 900 миллионов ($4.1 млрд.). "Ташир Груп" в основном занимается строительством, арендой недвижимого имущества, владеет сетью "РИО молл" по всей России, а также другими торговыми центрами, кинотеатрами Синемастар, производствами, в том числе заводами стройматериалов, энергосбытовыми компаниями ("Каскад-Энергосбыт"), ресторанами, а с 2002г. — "Фора-банком". В Калуге практически все принадлежит "Ташир", с 2005г. компания стала разрастаться и укрепляться в Москве: за счет старых связей с новым мэром Сергеем Собяниным и благодаря армянской общине в 2010-х Карапетян подмял под себя значительную часть строительных проектов (по данным компании, к 2012г. «Ташир» строил около 25% всей коммерческой недвижимости столицы). В 2016г. "Ташир Груп" приобрела все акции Электросетей Армении и Разданской ТЭЦ: продал их "Интер РАО" - один из российских бенефициаров сделки "имущество вместо долга". Тем не менее, бизнес-карьера Карапетяна началась не в Калуге, а в Калинино, в Лорийской области Армении. По его инициативе город был переименован в Ташир. В советские годы Самвел Карапетян работал на Калининском заводе эмалированной посуды. Его брат Карен был инструктором местного райкома Компартии Армении (впоследствии стал депутатом Национального собрания, руководителем аппарата президента страны, возглавлял фракцию Республиканской партии и т.д.). В начале 90-х завод эмалированной посуды фактически перешел семье Карапетянов. В поиске рынков сбыта металлических предметов Самвел Карапетян перебрался в Россию — сначала в столицу, затем, в 1992г., в Калугу, где у него были родственники и друзья. Изначально бизнес-стратегия Карапетяна зиждилась на армянских общинах: он налаживал контакты с проживающими в России предпринимателями-армянами, скупал активы банкротов, выходил на новые рынки, заранее найдя партнеров среди армян. "Ташир" всегда стремился к самообеспеченности: кредиты на строительство брал в собственном банке, стройматериалами закупался у себя же, электроэнергию поставлял из своих компаний.



Уже в 1997г. Карапетян приобрел ОА "Калугаглавснаб". В советское время она поставляла сырье и оборудование свыше 450 предприятиям и организациям Калужской области, сотрудничала с сотнями поставщиков по всему СССР. В 1991г. "Калугаглавснаб" была приватизирована и превращена в компанию-посредника, которая занималась оптовой торговлей, поставками стройматериалов и оборудования, логистикой. У нее были связи, сохранившиеся с советских времен, например — с местным филлиалом "Газпрома". Очень скоро "Калугаглавснаб" стала одним из локальных подрядчиков российской нефтегазовой корпорации: в 90-е "Газпром" создавал близ Калуги большой промышленный кластер, и в строительство нового жилого микрорайона впряглась также команда Самвела Карапетяна. В будущем бизнес-связи с "Газпромом" сохранились. На основе "Калугаглавснаб" в 1999г. была создана "Ташир Груп". Представители "Сильной Армении" руководствуются такой логикой: Карапетяну по плечу сильный бизнес, а значит, со строительством сильного государства он тоже справится. Слово "сильный" в его предвыборном видеопослании прозвучало раз 15. Обедневшим жителям Армении Карапетяны постоянно обещают экономическое чудо в виде десятков новых заводов, 300 000 рабочих мест, "миллиарды долларов от реальных инвесторов". Здравоохранение будет бесплатным, образование — доступным, пенсии — высокими, налоги — низкими, пособия — целевыми. Бедность останется в прошлом.



Предвыборная реклама Самвела Карапетяна повсюду: на штабах, билбордах, остановках, в онлайн СМИ, кинотеатрах, в принадлежащих "Ташир Груп" торговых центрах, в соцсетях. Только в Фейсбуке страница "Сильной Армении" (которая прежде называлась "По-нашему") потратила $130 000 на рекламу своих постов. обновлено 14 апреля: Антикоррупционный комитет начал уголовное преследование против члена "Сильной Армении" Гоар Гумашян и ответственной офиса партии в Вайке Вержинэ Степанян. Они обвиняются в том, что в условиях предвыборного запрета на благотворительность предоставили на безвозмездной основе "в одном случае денежные средства" от имени партии, в другом - "обещали оказать услуги на льготных условиях". Комитет обнародовал запись прослушки. Колоссальные средства тратятся и на искусственный интеллект. В одной из предвыборных реклам сгенерированные фермер, предприниматель, потребитель, солдат, налогоплательщик и безработный смотрят в небо, задаваясь вопросами социального характера. Сверху прилетает Mr. Сила в рыцарских доспехах и плаще Супермена. Он летит на фоне горы Арарат, приземляется в центре Еревана и призывает собравшихся адрессовать свои вопросы WhatsApp-боту, работающему с помощью ИИ.

На другом видео — 2050 год, школа, сгенерированные школьники будущего и учительница, рассказывающая о временах, когда слабый лидер Армении отрекся от одержанных героями побед, ослабил армию, из-за чего мы потеряли наш Арцах. Дети спрашивают: "А как все изменилось?". "Мы выбрали нового сильного лидера и теперь у нас сильная безопасность и сильная Армения", - отвечает педагог. Дети интересуются: "А что стало с тем слабым?". Учительница говорит: "Все его подписчики от него отписались, и ему приходится показывать сердечки своему отражению в зеркале". На другом видео — 2050 год, школа, сгенерированные школьники будущего и учительница, рассказывающая о временах, когда слабый лидер Армении отрекся от одержанных героями побед, ослабил армию, из-за чего мы потеряли наш Арцах. Дети спрашивают: "А как все изменилось?". "Мы выбрали нового сильного лидера и теперь у нас сильная безопасность и сильная Армения", - отвечает педагог. Дети интересуются: "А что стало с тем слабым?". Учительница говорит: "Все его подписчики от него отписались, и ему приходится показывать сердечки своему отражению в зеркале".





На ролике ниже сгенерированная в ИИ мать провожает сгенерированного сына в армию. Женщина плачет, сын ей говорит: "Мам, не плачь, отныне мы не слабы, Самвел Карапетян увеличил оборонный бюджет, у нас уже сильный мир". Мать ему в ответ: "Знаю, сынок, это слезы гордости". На ролике ниже сгенерированная в ИИ мать провожает сгенерированного сына в армию. Женщина плачет, сын ей говорит: "Мам, не плачь, отныне мы не слабы, Самвел Карапетян увеличил оборонный бюджет, у нас уже сильный мир". Мать ему в ответ: "Знаю, сынок, это слезы гордости".



Фейки "Сильной Армении" неустанно ставят лайки и комментируют контент партии. Их гиперактивность привела к блокировке официальной страницы Нарека Карапетяна в Фейсбуке.

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Самвел Карапетян — новый фаворит армянской оппозиции, единственная альтернатива непопулярным бывшим президентам Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, которые могут обеспечить мобилизацию и временами конфронтируют друг с другом.

Оппозиционные силы по очереди заявили о желании присоединиться к нему. Создать политический блок с Карапетяном пытались "Армянский национальный конгресс" первого президента Левона Тер-Петросяна, "Просвещенная Армения" бывшего посла по особым поручениям Эдмона Марукяна, "Чаша весов" бывшей правозащитницы Нины Карапетянц.

"Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна и "Новая сила" шоумена, экс-мэра Еревана Айка Марутяна готовы подсобить после парламентских выборов. "Стабильность" старшего научного сотрудника Фирдуса Закаряна, "Свобода" бывшего экономиста Гранта Багратяна и "Наследие" Раффи Ованисяна решили не участвовать в политической борьбе, чтобы не распылять потенциальные голоса Карапетяна. Список можно продолжать долго.

Основателю "Ташир Груп" поддержал даже женский центр "Армянка".







"Сильная Армения" ни к кому из них не присоединилась, зато подписала меморандум с неизвестными партиями "Новая эра" и "Объединенные армяне". Поскольку в названиях партий нельзя использовать имена собственные, Карапетяны надеялись, что создав коалицию, смогут переименовать "Сильную Армению" в блок "Сильная Армения с Самвелом Карапетяном". Но сразу после регистрации нового названия "Гражданский договор" инициировал законодательную реформу, в результате которой запрет на имена собственные распространился и блоки.

С января Карапетян под домашним арестом, а до того он почти полгода провел в заключении. Обвиняется в экономических преступлениях и публичных призывах к захвату власти.

После ареста Карапетяна его родственники, подчиненные и коллеги начали движение "По-нашему", к которому затем присоединились дашнаки, республиканцы, беспартийные оппозиционеры, певцы, шоумены, члены общественных организаций, священнослужители и др. Поначалу они требовали освободить "национального благотворителя, мецената, доброго человека, политзаключенного" Самвела Карапетяна. А потом стали партией.

Сторонники Самвела Карапетяна уповают на бога

— Накануне ареста Карапетян прибыл из России и заявил, что если конфронтация духовной и политической элит продолжится, "значит, мы вмешаемся во все это по-своему".

— В ответ Никол Пашинян пригрозил: "Сейчас я тебе по-своему вмешаюсь, подлец", "Почувствуете государство на вкуc» (Вы почувствуете вкус государства" (дословно "Вкус государства останется у вас во рту").

— Карапетяна сразу же задержали.

— Против Электросетей Армении завели уголовные дела, было объявлено о решении национализировать компанию.







Существуют две полярные трактовки.

Оппозиция настаивает на том, что незаконным уголовным преследованием власть сводит счеты с известным миллиардером, который не вмешивался в политику напрямую, но решил нарушить молчание, так как был не в силах сносить репрессивную кампанию против церковной элиты. По их мнению, последовательность событий свидетельствует о том, что силовые структуры действовали по прямой указке главы Правительства: Карапетян - узник совести и так далее.

По версии властей, бизнесмен Карапетян, узнав о готовящемся против него уголовном деле, проверках, начатых в Электросетях ранее, и намерении национализировать компанию, решил податься в оппозиционеры, придав приближавшемуся аресту политический оттенок. Имя Карапетяна упоминается в уголовном деле против "законсервированного" архиепископа Баграта (Вазген) Галстаняна, который обвиняется по статьям о терроризме и подготовке захвата власти. Он был арестован через считанные дни после задержания Карапетяна.

В июле 2025г. председатель Следственного комитета заявил, что в результате обысков у Галстаняна были конфискованы материалы, согласно которым российский миллиардер обещал привезти несколько тысяч человек, чтобы придать размах потухшему движению архиепископа. Члены правящей силы намекали, что в плане переворота фигурировали также Электросети Армении. Распространялись слухи, якобы для поддержания проваленной архиепископом смены власти из России приезжают спортсмены, имеющие отношение к бойцовских клубам Карапетянов.

Авдокаты миллиардера отрицают связь своего клиента с оппозиционным церковным движением, а разговоры о рекруте демонстрантов считают политической клеветой.

Фотографии с первого митинга «Сильной Армении» 11 апреля 2026г.