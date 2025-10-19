Сторонники Самвела Каратепяна уповают на бога

В правом углу площади Свободы установили столики. Здесь раздают кепки и флажки с хэштегом "По-нашему". Так называется новая политическая сила российского (и кипрского) миллиардера, основателя холдинга "Ташир Груп", владельца Электросетей Армении Самвела Карапетяна, арестованного 4 месяца назад. Его обвиняют в экономических преступлениях и публичных призывах к захвату власти.

Движение "По-нашему" появилось после его ареста. Родственники, сотрудники, коллеги и сторонники Карапетяна, к которым примкнули дашнаки и республиканцы, бывшие чиновники, действующие священники, певцы и шоумены, провели в субботу первый митинг в центре Еревана. Они требовали свободу политзаключенным и особенно — Самвелу Карапетяну.



Начался митинг с долгого концерта. Пели Нуне Есаян, Арсен Григорян, Голоса Арцаха... "Арарат, наш древний прекрасный Арарат", "Я, ты и мы — навеки армяне", "Плечом к плечу, подобно львам", "У армянина одна фамилия, оканчивается она на -ян", "Прилететь бы мысленно домой, где не спит моя мать"...

Предполагается, что движение "По-нашему" перерастет в партию и примет участие в парламентских выборах 2026 года. Как гражданин России, Самвел Карапетян (Калужский Само — прозвище Карапетяна, который начинал свой бизнес в России 1990-ых, купив компанию «Калугаглавснаб» и создав на ее основе группу компаний «Ташир». Он родился в Армянской ССР, но приобрел известность как крупный инвестор в Калужской области РФ) не может претендовать на должность премьер-министра Армении. Все гадают, кто возглавит предвыборный список будущей партии. Совсем недавно на горизонте появился племянник миллиардера, молодой предприниматель Нарек Карапетян: он раздает интервью, обещая экономическое чудо гражданам деиндустриализованной Армении.

Нарек Карапетян долгие годы работал у дяди, с 2017г. состоял в совете директоров Элетросетей Армении - сначала был зампредом, а с 2024г. стал председателем. По словам Романоса Петросяна, которого — уже после ареста миллиардера — правительство назначило управляющим ЭСА, за время пребывания в должности Нарек Карапетян получил зарплату почти на 400 млн. драмов — и это только из Электросетей Армении. Он также занимался благотворительностью, "жертвуя" часть своих доходов принадлежащему дяде фонду "Ташир", недавно раздававшему рюкзаки школьникам из областей Армении.

Нарек Карапетян успел пообещать, что не будет кандидатом в премьеры. Но а кто будет? По словам Карапетянов, заключать союз с Робертом Кочаряном они не станут, но готовы сотрудничать с "Армянским национальным конгрессом" Левона Тер-Петросяна и "Просвещенной Арменией" Эдмона Марукяна. Поговаривают, что фронтменом предвыборного списка может занять бизнесмен Тигран Карапетян — сын бывшего премьер-министром при Серже Саргсяне Карена Карапетяна (и бывший топ-менеджер «Газпрома», получивший прозвище "жилет Карен" за свою слабость к этому атрибуту), . Карен и Самвел Карапетяны считались бизнес-партнерами, но поскольку отец был государственным чиновником, активы в свое время он оформлял на имя сына — Тиграна.

Тигран Карапетян отказался отвечать на вопросы журналистов. Параллельно с концертом представители оппозиционных СМИ общались со случайными участниками митинга. Многие из них делились личными воспоминаниями о филантропических инициативах Карапетяна.

"Всемирно известный меценат, благотворитель, даритель, добрый человек, который всячески помогал народу, подарил нам хорошие дни, хорошую жизнь", — сказала женщина из города Ташир в Лорийской области Армении.

"Это первый в мире случай, когда суд продолжался до 4-х утра, чтобы помучить людей, чтобы мы отстранились от господина Карапетяна. Я не местный — приехал из Ленинграда, чтобы бороться. Свободу нашему Самвелу Карапетяну", — добавил другой демонстрант.

"Я приезжаю на все оппозиционные движения — сопротивления, по спасению родины, священную борьбу. Каждый год приезжаю на родину на несколько месяцев, чтобы понять, где настоящие национальные силы, как мы добьемся своих национальных целей и устремлений. Нужно направить все силы на скорейшее устранение нынешних властей", — рассказала активистка из Канады.

Из динамиков то и дело звучал джингл движения: "Мы по-нашему победим на своей земле, по-нашему одолеем врага, будем жить армянами в своей стране, с верой, святым крестом, по-нашему".

Название движения имеет предысторию, у которой две полярные интерпретации.

Сторонники Самвела Карапетяна уверены, что, возбуждая против руководства ЭСА незаконные дела, власти мстят знаменитому миллиардеру, который долгое время не участвовал в политических процессах напрямую, но решил "нарушить" молчание, не в состоянии терпеть репрессивный рейд правящей партии против верхушки апостольской церкви.

Правящая партия при этом утверждает, что бизнесмен Самвел Карапетян, разведав о готовящемся деле против руководства Электросетей и намерении Правительства национализировать эту компанию, решил пополнить ряды оппозиции, чтобы придать своему грядущему аресту политический подтекст.

Сухая хронология такова:

— В феврале в принадлежащих Карапетяну Электросетях начались проверки, в результате было отведено время на устранение выявленных нарушений. 13 июня Комиссия, регулирующая общественные услуги, обнародовала повестку заседания (18 июня), в которую был включен проект решения о наложении санкций на Армянские Электросети.

— Согласно пресс-релизу Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов, тогда же принадлежащая Карапетяну "Ташир пицца" обратилась в Инспекционный орган с просьбой ревизовать все 36 пунктов питания.

— 17 июня, накануне заседания Комиссии, регулирующей общественные услуги, прибывшего из России Самвела Карапетяна обступили журналисты, расспрашивая о конфронтации между церковнослужителями и властями. Карапетян заявил, что "всегда был рядом с церковью и армянским народом", следовательно "будет непосредственно участвовать", и если "политическим деятелям не удастся" решить вопрос, то, цитата: "значит, мы по-своему будем участвовать во всем этом".

— В тот же день премьер-министр Никол Пашинян написал в Фейсбуке: "Это вам не село Нижний Тапр в Калуге. Это — Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту", "Так вмешайся, ара, чего ты спрятался в чулане?", "Говорит "мы по-своему вмешаемся". Сейчас я тебе по-своему вмешаюсь, негодяй".

— После этих постов Карапетяна арестовали.

— По завершении проверок Инспекционный орган закрыл несколько филиалов "Ташир Пиццы".

— Объявили об уголовных делах не только против Самвела Карапетяна, но также против Электросетей Армении — по статьям об экономических преступлениях, отмывании денег и пр.

— Оппозиция заговорила о политическом преследовании.

— Правительство инициировало процесс национализации Электросетей, устранило руководящий состав компании, назначив временным управляющим бывшего главу Государственной контрольной службы Романоса Петросяна.

— Петросян стал разглашать разного рода информацию, пытаясь обосновать соразмерность уголовного преследования.

— Карапетяны подали арбитражный иск против Республики Армения.

Защитники миллиардера убеждены: факт, что его арест последовал публичным угрозам Пашиняна, свидетельствует о том, что действия силовиков напрямую координировались главой правительства.

"Преступный приказ может прозвучать в любую минуту", - заявил с трибуны один из ораторов. Он призвал встать рядом с церковнослужителями и Самвелом Карапетяном.

А на установленном экране — презентация, посвященная Карапетяну. Закадровый голос вещает:

"Даже вдали от Армении настоящие армяне продолжают творить и созидать для Армении. Самвел Карапетян всегда возглавлял список таких людей <...>. Именно Карапетян взял на себя роль основного инвестора в тяжелую промышленность Армении <...>. Известно, что после массовых протестов против повышения тарифа на электроэнергию именно Самвел Карапетян в 2015 году приобрел ЭСА, накопившие к тому времени большие долги <...>. В сентябре цирк откроет свои двери <...>. Арцах! Роль Самвела Карапетяна в жизни Арцаха и арцахских армян невозможно передать словами <...>. В 2009-2023 годах он инвестировал в Арцахе порядка 100 млн. долларов <...>. Также Самвел Карапетян поддерживал армянский спорт".

Выступил и племянник Карапетяна — Нарек. Он предложил добиться смены власти тремя простыми шагами:

1. На выборы должны пойти все — у армянского народа есть возможность отстранить эту группировку от власти через справедливое волеизъявление.

2. Необходимо, чтобы все активно беседовали со своим окружением, соседями, родственниками, открыли людям глаза.

Что кроется в третьем пункте, Карапетян-младший не уточнил, зато рассказал о будущем уже после смены власти:

— Мы должны бороться не против виновников, а с нищетой.

— Во всех областях Армении должны быть программы развития: в одном — промышленная, в другом — туристическая. А Еревану необходим 10-летний план развития.

Далее из его речи следует что-то вроде "Самвел Карапетян обогатился и обогатил людей, а редактор "Армянского времени" — нет " (Никол Пашинян начинал как оппозиционный журналист, создав публикуемую до сих пор газету '"Айкакан жаманак" — "Армянское время").

На трибуну выходит доцент экономики Айк Фарманян. Он знает, что развитие страны возможно только при сильной экономике. Крупные бизнесмены, уверен Фарманян, непременно встанут рядом с мелкими предпринимателями. «Мы должны благодарить Бога за то, что у нас есть такой национальный благотворитель, как Самвел Карапетян».

Выступил и председатель общественной организации "Центр сознательного общества" Артур Микаелян: "Сегодня я здесь, чтобы встать на защиту святой Армянской Апостольской церкви, всех наших политических заключенных, армянкого мецената Самвела Карапетяна, высокочтимого святейшего Микаэла, высокочтимого святейшего Баграта, его высокопреосвещенства святейшего Мкртича и достопочтенного Отца Гарегина. К сожалению, их число растет".

Он, в свою очередь, предложил прибегнуть к мирным акциям неповиновения — ради будущего, в котором "Арарат — не запретный плод, а историческая ценность", в котором "мир — достойный, а потому и реальный".

Один из присутствовавших священнослужителей, архимандрит Шаге Ананян, напомнил аудитории, что испокон веков "мы выживали не только благодаря мечу, но, в первую очередь, силе духа":

"Разве церковники занимаются политикой? Да, занимаются политикой души! Политикой, направленной на сохранение ценностей национального духа, на то, чтобы снова его воспламенить. Царство Божие в этой стране утвердится только после возрождения и утверждения национального духа!".

Бывший адвокат Роберта Кочаряна, экс-депутат от блока "Армения" Арам Вардеванян теперь примкнул к движению "По-нашему". Сославшись на Библию, он предложил приложить все старания ради того, чтобы Каин не убил Авеля. "Да, я - хранитель своего брата, да, я - хранитель своих святейших, я - хранитель своего национального мецената, я - хранитель своей Первопрестольной церкви".

Завершилось действо шествием к зданию Службы нацбезопасности.



фото Анастасии Каркоцкой