Суд закрыл возбужденное против Карена Драмбяна дело

19 августа 2011

Вследствие смерти напавшего на Минобороны Эстонии Карена Драмбяна суд закрыл дело о проступке, возбужденное в отношении Драмбяна этой весной за то, что он в нетрезвом состоянии находился в общественном месте с оружием.

Драмбян привлек к себе внимание полиции 11 мая этого года, когда пьяным ходил по улице Лийвалайя с оружием в руках. Полиция назначила ему штраф, который он оспорил в суде, поэтому весной у полиции не было возможности приостановить или аннулировать его лицензию на ношение оружия, передает Postimees.

Юрист Карен Драмбян 11 августа ворвался в здание Минобороны Эстонии и открыл беспорядочный огонь из двух пистолетов. При атаке никто не пострадал. Около десяти человек выпрыгнули из окон. Единственной жертвой стал сам Драмбян. Сначала сообщалось, что он покончил с собой. Позже стало известно, что он был убит спецназом.