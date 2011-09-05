Посол США не поверила экс-главе МИД, заверяющему, что он не помогает Кочаряну

5 сентября 2011

С точки зрения демократии и прав человека президент Армении Серж Саргсян делает то же самое, что и его предшественник Роберт Кочарян, но сейчас ситуация намного хуже. Об этом на встрече с послом США Мари Йованович 14 ноября 2008 года заявил министр иностранных дел при Кочаряне Вардан Осканян (1998-2008 гг.).

Отчет посла о встрече, который она отправила в Госдеп, публикует сайт WikiLeaks: «По словам Осканяна, Кочарян хочет вернуться в политику, но в данный момент готовится к парламентским выборам, ближе к которым он может создать собственную партию. Однако сроки его возвращения в большую политику зависят от ситуации в стране, изменениями которой Кочарян непременно воспользуется.

Экс-глава МИД рассказал, что Кочарян встречается в лидерами партий и политиками, которых он убеждает в том, что им выгодно сотрудничество с ним.

Осканян опроверг информацию о том, что сам он помогает экс-президенту вернуться в политику.

Бывший министр сказал также, что не видит Кочаряна в роли премьер-министра, так как в таком случае он будет вторым номером».

В своем комментарии посол США пишет, что несмотря на опровержение Осканяна, правящая элита Армении продолжает придерживаться мнения, что экс-министр работает на Кочаряна. «У нас есть серьезные сомнения, что все это правда. Осканян – умный, опытный и находчивый дипломат, который не чурается мелкой неискренности для достижения своей цели. Его публичные и частные комментарии вокруг вопросов Турции и Нагорного Карабаха порой носят довольно пессимистичный характер, в его словах чувствуется желчь (на англ. исп. слово sour - кислый - ред.). Скорее всего, он в некоторой степени испытывает провессиональную зависть, так как после многолетней тяжелой работы Осканяна, его преемник Налбанжян может стать тем главой МИД, в период работы которого может быть зафиксирован прорыв в вопросах Турции и Нагорного Карабаха», - резюмирует Йованович.