Родителям погибшего в Карабахе солдата сказали, что он ранен. Отец вернется из РФ вечером

7 сентября 2011

Семья погибшего сегодня на боевой позиции в Карабахе 19-летнего рядового Айка Мкртчяна не знает о смерти сына.

Глава сельской администрации деревни Амберд Армавирской области Армении узнав о трагедии из военкомата, сообщил родным, что Айк тяжело ранен, передает hetq.am.

О случившемся знает лишь его брат Рубен. Отец погибшего уже год, как отправился на заработки в Россию. О потере сына ему сообщат сегодня вечером в аэропорту.

Жители села возмущаются тем фактом, что к родным не пришел никто из военкомата. «Хоть бы извинились за то, что забрали здорового умного ребенка, а вернули труп», - в беседе с корреспондентом Hetq заявил один из амбердцев, который призывал земляков собраться и пойти с протестом к зданию правительства страны.

Из дома Мкртчянов доносились рыдания матери: «Где сейчас мой сынок, в какой больнице лежит окровавленный?!».

Брат погибшего рассказывает, что в последний раз был у Айка 14 августа. «Он себя нормально чувствовал. Никогда не жаловался на проблемы в части. Мы часто общались по телефону, он никогда не жаловался».

Накануне поздно вечером Айк звонил матери, сказал, что утром заступает на пост и хотел бы поговорить с отцом.

По признанию односельчан семья Мкртчянов живет бедно, не имея средств на обработку земли. Все члены семьи выполняют различную физическую работу за почасовую оплату. А отец отправился на заработки в РФ, чтобы рассчитаться с долгами по кредитам.