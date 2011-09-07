Родителям погибшего в Карабахе солдата сказали, что он ранен. Отец вернется из РФ вечером
Семья погибшего сегодня на боевой позиции в Карабахе 19-летнего рядового Айка Мкртчяна не знает о смерти сына.
Глава сельской администрации деревни Амберд Армавирской области Армении узнав о трагедии из военкомата, сообщил родным, что Айк тяжело ранен, передает hetq.am.
О случившемся знает лишь его брат Рубен. Отец погибшего уже год, как отправился на заработки в Россию. О потере сына ему сообщат сегодня вечером в аэропорту.
Жители села возмущаются тем фактом, что к родным не пришел никто из военкомата. «Хоть бы извинились за то, что забрали здорового умного ребенка, а вернули труп», - в беседе с корреспондентом Hetq заявил один из амбердцев, который призывал земляков собраться и пойти с протестом к зданию правительства страны.
Из дома Мкртчянов доносились рыдания матери: «Где сейчас мой сынок, в какой больнице лежит окровавленный?!».
Брат погибшего рассказывает, что в последний раз был у Айка 14 августа. «Он себя нормально чувствовал. Никогда не жаловался на проблемы в части. Мы часто общались по телефону, он никогда не жаловался».
Накануне поздно вечером Айк звонил матери, сказал, что утром заступает на пост и хотел бы поговорить с отцом.
По признанию односельчан семья Мкртчянов живет бедно, не имея средств на обработку земли. Все члены семьи выполняют различную физическую работу за почасовую оплату. А отец отправился на заработки в РФ, чтобы рассчитаться с долгами по кредитам.