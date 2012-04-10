Армянский бизнесмен пиарится на азербайджанских фильмах

10 апреля 2012

Кандидат в депутаты на избирательном округе 34 в Гюмри, член правящей Республиканской партии, предприниматель Арман Саакян организовывает акцию против проведения во втором по величине городе Армении фестиваля азербайджанских фильмов.

Принадлежащий бизнесмену информационный сайт Терт.ам по этому поводу, в частности, пишет: «Примечательно, что попытка провести такой фестиваль в Ереване в прошлом году (показы должны были состоятся осенью 2010-го - Epress.am) провалилась благодаря активности гражданского общества.

Учитывая, что сама идея организации такого мероприятия в целом достойна осуждения, офис кандидата в депутаты Национального Собрания Армении Армана Саакяна сообщает, что 11 апреля в 12.00 на площади Вардананц в Гюмри пройдет акция протеста.

Саакян и его сторонники призывают все общественно-политические организации и граждан присоединиться к акции протеста и сказать «Нет» фестивалю азербайджанских фильмов».

Арман Саакян также владеет футбольным клубом «Ширак», сайтом Armsport.am, телекомпанией «12», компанией «Пресс-стенд», имеющей киоски по всей стране и распространяющей печатные издания, компаней-импортером «Соврано» (водка, сладости). Напомним, что официально предвыборная кампания в Армении стартовала 8 апреля.

Фестиваль азербайджанских фильмов в Армении был сорван осенью 2010 года. Хозяева арендуемых для просмотра помещений поочередно разрывали контракты и отказывали организаторам. Главным объектом травли тогда стал руководитель КЦМИ правозащитник Георгий Ванян. Как и сейчас, его по ТВ и другим СМИ обвиняют в «продвижении азербайджанской пропаганды», «предательстве», «грантоедстве».

После публикации афиши фестиваля в Facebook в его и в адрес тех, кто опубликовал у себя на странице объявление, обрушился шквал писем с оскорблениями, обвинениями в измене родине и угрозами физической расправы. Ваняну анонимно угрожали физической расправой по телефону, звонки поступали также и с московских номеров.

Желающим посмотреть фильмы организаторы предоставляли копии, организовывали домашние просмотры.

В Гюмри через три дня покажут переведенные на армянский язык 4 короткометражных фильма (один документальный, три художественных), снятые в Азербайджане в 2007-2008 гг.

По результатам голосования будет определен призер фестиваля в единственной номинации – «Зрительская симпатия».

В сообщении о фестивале, в частности, сказано: «В условиях пропаганды, набирающей обороты за счет вырождения гуманистических идей и отрицания здравого мышления, фестиваль азербайджанских фильмов в Армении – пространство прямого, неопосредованного общения. Фестиваль создает уникальную возможность ознакомиться с лучшими образцами современного киноискусства Азербайджана».

фото с tert.am