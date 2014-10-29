В Карабахе правозащитнице не понравились только прикрытые тканью глаза азербайджанцев

29 октября 2014

Производство по делу граждан Азербайджана Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева проходит «чинно, в соответствии со всеми нормами закона». Такое мнение на пресс-конференции 29 октября выразила экс-депутат, председатель общественной организации «Против правового произвола», первый Омбудсмен Армении Лариса Алавердян. Данная организация – единственная правозащитная структура в Армении, принявшая участие в двух первых заседаниях по делу в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте. Также не было международных наблюдателей или других правозащитников.

«Власти НКР сообщили через организацию Красный Крест, что готовы принять адвоката или наблюдателя из третьей страны. Однако такого желания никто не изъявил», - сказала Алавердян.

Правозащитница призвала журналистов воздержаться от написания о том, что заседания в Карабахе незаконны, так как непризнанности страны, по мнению Алавердян, недостаточно для того, чтобы делать подобные заявления. Законодательство Карабаха, добавила она, похоже на законодательство Армении, которое, в свою очередь, соответствует самым высоким международным стандартам.

В качестве нарушения Алавердян упомянула тот факт, что подсудимых привели в зал суда с закрытыми глазами, а, к примеру, непредоставление им переводчиков правозащитница не считает большим нарушением, так как подсудимые владеют русским.

Ни в ходе судебного заседания, ни во время встреч с подсудимыми после у Ларисы Алавердян не сложилось впечатления, что на них оказывается давление.

«Поверьте 24-летнему опыту нашей организации», - сказала она.

На вопрос, как сторона в случае недовольства вердиктом обратится впоследствии в Европейский суд по правам человека, Лариса Алавердян сначала сказала, что этот путь закрыл Азербайджан, затем добавила, что Евросоюз «проявляет безграмотность, не признавая легитимности органов НКР, что не имеет отношения к непризнанности страны».