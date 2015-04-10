Армянская армия не хочет платить за лечение солдата

10 апреля 2015

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованисян считает неверным разглашение информации о том, по каким причинам и сколько военнослужащих возвращаются домой после службы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, 10 апреля, отметив, что эти данные засекречены, так как могут «создать серьезную картину для противника».

«У меня есть вся информация о причинах болезней. Несколько серьезных повреждений в год, в основном случается в результате огня, открытого противником, там не только заболевания опорно-двигательного аппарата, которые приобретаются. Бывают, к примеру, проблемы с глазами, которые приводят к тяжелым последствиям. Были случаи, связанные со злокачественными опухолями, которые также не способствуют возникновению заболеваний опорно-двигательного аппарата, но эти случаи не менее тяжелы», - сказал Ованисян.

Комментируя случай военнослужащего Геворга Егиазаряна, который был ранен противником, стал инвалидом и на второй этап лечения которого Минобороны не выделяет средств, пресс-секретарь заявил, что структура не обязана обеспечивать лечение за пределами Армении.

«Но так как ежегодно бывает 1-2, максимум 3-4 военнослужащих, лечение которых должно проходить в зарубежных клиниках на достаточно большие суммы, вы знаете, что цена лечения в таких клиниках начинается от $30-40 тысяч и достигает 100-200 тысяч, Минобороны помогает всем без исключения. Я подчеркиваю: помогает, так как не может сделать всего, во-первых, по закону, во-вторых, к сожалению, за неимением достаточных денежных средств», - заявил Арцрун Ованисян.

Координатор миротворческих программ ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Армине Садикян заметила, что отсутствие средств не избавляет Минобороны от ответственности за жизнь каждого солдата.

По мнению помощника координатора программы «Защищенные солдаты безопасной Армении» общественной организации «Диалог мира» Арташеса Сергояна, случаи досрочного освобождения от службы происходят потому, что заключения медкомиссий, выдаваемые во время призыва, не всегда бывают точны.