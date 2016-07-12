«Набросился на меня с топором» - пострадавшие рассказали о жестокой бойне в Ереване

12 июля 2016

Тагуи Мансурян и ее отец Вачаган Мансурян, которые 8 июля подверглись в Ереване нападению бывшего супруга женщины, рассказали Azatutyun.am подробности инцидента. 31-летний Владик Мартиросян зарубил топором бывшую тещу, 64-летнюю Каринэ Мансурян, которая скончалась на месте. По сообщению ресурса, о ее смерти отцу и дочери пока неизвестно.

Женщина рассказала, что бывший супруг в очередной раз пришел с угрозами и пытался войти в отчий дом. Родители Тагуи позвонили в полицию. По словам Мансурян, полицейские отвезли ее вместе с матерью в отделение для подачи заявления. Мужчина оставался на месте, заявив, что родители Тагуи применили к нему насилие. После подачи заявления Тагуи вместе с матерью привезли домой.

«Было уже около 4 часов ночи. Нас высадили, мы вошли в подъезд, поднялись по лестнице. Уже у двери он набросился на меня с топором. Ударил по голове, спине, бил по плечу и животу. Я звала на помощь и кричала уже не помню, что», - рассказывает Мансурян. Побоям со стороны мужа она подвергалась почти все полтора года супружеской жизни, говорит она, по этой причине они и развелись.

Вачаган Мансурян осудил действия правоохранительных органов: «Когда выходят на какой-либо митинг, людей арестовывают, сажают на 3 месяца, штрафуют, но вопрос этого террориста, который терроризирует всю мою семью, не решили. Хоть оштрафовали бы, посадили на 3 месяца».

По словам отца, бывший зять хотел заполучить завещанную дочери квартиру.

Ранее Мартиросяна приговаривали к тюремному заключению по факту применения насилия к супруге, однако наказание было условным.

Azatutyun.am отмечает, что полуторагодовалый сын Тагуи Мансурян стал свидетелем нападения на семью.

Владик Мартиросян обвиняется в убийстве, ему грозит арест сроком на 12-20 лет или пожизненное заключение.

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