Спустя год министерство заметило обман армянских виноградарей

21 декабря 2016

Министерство сельского хозяйства Армении обратилось в генпрокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос компании «Винар» «за невыполнение обязательств перед сельскими хозяйствами», сообщает пресс-служба ведомства.

На пресс-конференции 21 декабря, говорится в заявлении, замминистра Роберт Макарян упрекнул «недобросовестных поставщиков» и вступился за «нарушенные права сельчан».

«Это прецедент, так как министерство всегда старалось решать проблемы в рабочей атмосфере, однако это исключительный случай, который, считаю, впоследствии станет смирительной рубашкой для недобросовестных поставщиков. В данный момент давать определений я не хочу, предварительное следствие установит обстоятельства, однако виновные обязательно должны быть привлечены к ответственности. Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, должно вырасти правосознание сельчан, им нужно быть требовательными в вопросе своих попранных прав», - сказал Макарян.

Весь этот год, отметим, многие виноградари «проявляли требовательность», однако в некоторых случаях это не помогло. Речь, в частности, о фермерах села Кахцрашен Араратской области Армении. 3 ноября министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян уклонился от ответа в беседе с кахцрашенскимм виноградарями, пикетировавшими здание правительства с целью получить задолженность за поставленный виноград.

Завод «Винар» не расплатился с сельчанами за товар, полученный осенью 2015 года. Тогда виноградари, в условиях богатого урожая, вынуждены были сдавать килограмм винограда по цене $0.9, но денег они до сих пор не получили. В течение года они проводили акции протеста перед зданиями правительства и офиса президента, отказывались отправлять детей в школу, в результате добились выплаты лишь части задолженности.

Осенью 2016 года Игнатий Аракелян, после назначения на должность министра сельского хозяйства, пообещал сельчанам выдать деньги до 1 декабря. Обещание выполнено не было. Теперь министерство сообщает, что установлен размер долга «Винар» - порядка 100 млн. драмов (более $208 300).

«Долг накопился вследствие халатности и безответственности руководства компании», - сказал Макарян.

По словам замминистра, поначалу владелец завода говорил, что не может реализовать спирт, министерство около полутора месяцев вело переговоры с различными организациями, сделка с одним из закупщиков не состоялась, затем нашелся новый, но выяснилось, что фактически спирта у «Винар»-а нет.

Чиновник также сообщил, что у компании удалось забрать спирта на 16.5 млн. драмов, купленного у Прошянского коньячного завода, от губернатора получены списки, банковские счета сельчан и деньги будут перечислены в ближайшее время.

8 декабря Макарян дал схожее обещание собравшимся у здания правительства кахцрашенцам. Он заявил, что деньги им даст один из владельцев завода Авет Галстян. Виноградари не только не поверили ему, но и настаивали, что чиновников подкупил именно Галстян.

«Аво и тебе дал деньги, и твоему шефу. Авет обманывает нас уже больше года, а вы не принимаете никаких мер против него. Что нам еще думать?», - обратился к Макаряну один из участников протеста.

Кахцрашенские виноградари беседуют с замминистра сельского хозяйства