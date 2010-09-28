2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Հրապարակ». Դատավորը փորձել է կտրել երակները

Օրաթերթը գրում է չհաջողված ինքնասպանության լուրերի մասին:

Երեկ Երևանում սկանդալային լուրեր էին շրջում այն մասին, որ Շենգավիթ համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Կարեն Ստեփանյանը հենց դատարանի նախագահի կաբինետում փորձել է ինքնասպան լինել` երկաները կտրելու միջոցով: Ասում էին, որ նրան այսպիսի հուսահատ քայլ է հասցրել դատարանի նախագահ Սուրիկ Կոստանյանը` ՀՀ նախագահի օգնական, Եվրադատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանի հայրը:

Օրաթերթը նշում է, որ դեպքի մանրամասները կփորձի պարզել առաջիկայում:

Հայաստան
Նախորդ

«Չորրորդ ինքնիշխանություն». Ով է տիրացել մահացած պատգամավորի ունեցվածքին

Լուժկովին հեռացրեցին
Հաջորդ

Լուժկովին հեռացրեցին