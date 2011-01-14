2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Թուրքիան վերադարձել է նախապայմանների լեզվին. ԱԳՆ

Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերություններում իր քաղաքականությունը փոխելու մտադրություն չունի, քանի որ դրա անհրաժեշտությունը չկա, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է ԱԳՆ ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը:
Ըստ Նալբանդյանի` Հայաստանը մշտապես կատարել է իր խոստումները, իսկ Թուրքիան այսօր վերադարձել է այն քաղաքականությանը, որը վարում էր մինչ Արձանագրությունների ստորագրումը, այսինքն` Թուրքիան վերադարձել է նախապայմանների լեզվին:


«Թուրքիան պետք է փոխի իր քաղաքականությունը և առանց նախապայմանների վավերացնի, հարգի պայմանավորվածությունները, որպեսզի գնանք առաջ և կարգավորենք հարաբերությունները։ Դրան սպասում է ամբողջ միջազգային հանրությունը», - ասել է ԱԳ ղեկավարը:


Նալբանդյանը մեկնաբանել է նաև Կարսում հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող հուշարձանի ապամոնտաժման մասին Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունը: Ըստ ԱԳ նախարարի` դա միայն վնասում են հայ-թուրքական հարաբերություններին:


«Այդ հայտարարությունը նոր խոչընդոտ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար»,- նշել է Նալբանդյանը:

Հայաստան
Էդվարդ Նալբանդյանը հրաժարականի մասին չի մտածում
Նախորդ

Էդվարդ Նալբանդյանը հրաժարականի մասին չի մտածում

«Ի՞նչ կապ ունեն մոլլի բեղերը ստեղ». Պատասխան եկեղեցուն
Հաջորդ

«Ի՞նչ կապ ունեն մոլլի բեղերը ստեղ». Պատասխան եկեղեցուն