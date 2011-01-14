Թուրքիան վերադարձել է նախապայմանների լեզվին. ԱԳՆ
Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերություններում իր քաղաքականությունը փոխելու մտադրություն չունի, քանի որ դրա անհրաժեշտությունը չկա, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է ԱԳՆ ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը:
Ըստ Նալբանդյանի` Հայաստանը մշտապես կատարել է իր խոստումները, իսկ Թուրքիան այսօր վերադարձել է այն քաղաքականությանը, որը վարում էր մինչ Արձանագրությունների ստորագրումը, այսինքն` Թուրքիան վերադարձել է նախապայմանների լեզվին:
«Թուրքիան պետք է փոխի իր քաղաքականությունը և առանց նախապայմանների վավերացնի, հարգի պայմանավորվածությունները, որպեսզի գնանք առաջ և կարգավորենք հարաբերությունները։ Դրան սպասում է ամբողջ միջազգային հանրությունը», - ասել է ԱԳ ղեկավարը:
Նալբանդյանը մեկնաբանել է նաև Կարսում հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող հուշարձանի ապամոնտաժման մասին Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունը: Ըստ ԱԳ նախարարի` դա միայն վնասում են հայ-թուրքական հարաբերություններին:
«Այդ հայտարարությունը նոր խոչընդոտ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար»,- նշել է Նալբանդյանը: